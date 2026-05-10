AI-hoten ökar, men med rätt system kan vi försvara oss

AI används nu för att skriva felfria nätfiskemejl på valfritt språk, bygga övertygande bakgrundshistorier och – det kanske mest skrämmande – skapa deepfakes som imiterar verkliga personer.

I vissa fall kan det räcka med femton sekunders inspelning för att skapa en trovärdig kopia av din röst. Tänk på hur mycket material som finns tillgängligt i poddar, intervjuer och sociala medier. Sådana hot är redan verklighet. För att kunna försvara oss behövs system som kan jobba minst lika snabbt, men med bibehållen kontroll och precision.

Övervakningen av IT-miljöer och nätverk förvandlas till en högt automatiserad process. Men människan finns kvar i loopen och behåller kontrollen. Det handlar om samverkan mellan människa och maskin: AI kan spana efter hot, hantera väldiga datavolymer och gallra ut misstänkta händelser – och gör detta enormt snabbt. Våra specialister bidrar med bedömning, kontextförståelse och den kreativitet som krävs för att hantera helt nya typer av hot.

Cybersäkerhet mäts i slutändan inte i hur sofistikerad tekniken är, utan i den faktiska förmågan att stoppa attacker och skydda verksamheten. Genom att kombinera intelligenta system med erfarna mänskliga operatörer kan försvararna behålla övertaget även i en värld där AI finns överallt. AI är ett neutralt verktyg, tekniken är varken god eller ond i sig. Det är som en hammare, du kan använda den både för att bygga saker och slå sönder. Vi får säkerhet att fungera





