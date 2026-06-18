AI-infrastruktur kräver helhetstänkande - Nextron varnar för underskattning

När AI-projekt växer från pilot till produktion blir infrastrukturen avgörande. Nextron Sweden pekar på behovet av helhetlig planering av GPU, lagring, nätverk och driftsäkerhet för att undvika kostsamma fel.

Traditionella servermiljöer är sällan byggda för dagens AI-arbetslaster, där behovet av GPU -acceleration, snabb lagring och hög nätverkskapacitet ökar snabbt. För många företag handlar utmaningen därför inte längre bara om att implementera AI, utan om att säkerställa att infrastrukturen klarar belastningen.

Johnny Humbla, Sverigechef på Nextron, varnar för att man ofta underskattar hur snabbt kraven förändras när AI går från pilotprojekt till produktion. Det handlar inte bara om mer prestanda - hela miljön måste vara rätt dimensionerad för att fungera långsiktigt. AI har gått från att vara ett innovationsprojekt till en konkret investeringsfråga. Nextron är involverat i flera större förfrågningar där AI-kluster och avancerad HPC-infrastruktur ska etableras i Norden.

När projekten blir större, mer komplexa och mer kapitalintensiva blir det också viktigare att planera rätt från början. Den globala efterfrågon påverkar prisbild, tillgång och ledtider. När marknaden rör sig så snabbt behöver kunderna tänka mer strategiskt än tidigare - både tekniskt och ekonomiskt. Det handlar om att dimensionera rätt, säkra leveransvägar och fatta beslut i tid.

När AI-projekt går från testmiljöer till produktion förändras också hur företag behöver se på sin IT-arkitektur. Det räcker inte att addera mer beräkningskraft i efterhand. För att skapa långsiktig effekt krävs en genomtänkt balans mellan GPU-kapacitet, lagring, nätverk, driftsäkerhet, kylning och framtida skalbarhet. Felaktiga investeringar riskerar att bli kostsamma när AI-projekt växer från test till verksamhetskritiska system.

Företag som underskattar infrastrukturen riskerar att fastna i dyra pilotprojekt, låg nyttjandegrad eller lösningar som inte går att skala upp. De som bygger rätt från början får betydligt bättre förutsättningar att ta AI från idé till produktion snabbare och mer kostnadseffektivt. Nextron arbetar med AI-, HPC- och avancerade IT-miljöer för företag och organisationer i Norden och hjälper kunder att analysera arbetslaster, dimensionera infrastruktur och bygga lösningar för allt från AI-träning och inferens till virtualisering, storage och edge computing.

Många företag behöver helt omtänka sin infrastruktur bakom AI-satsningarna. Det räcker inte längre med enskilda GPU:er eller högre prestanda - hela miljön måste fungera tillsammans för att AI ska kunna skapa verklig affärsnytta





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