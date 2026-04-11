AI-konst och framtiden för skapande: Vad händer när tekniken tar över?

Debatten om AI-genererad konst intensifieras. Konstnärer ser sina verk exploateras, medan publiken lockas av digitala upplevelser. Hur påverkar detta konstens värde och framtiden för mänskligt skapande? Artikeln utforskar de etiska dilemman som uppstår när AI och kreativitet möts, med Håkan Hellströms konserter som en möjlig framtidsscenario.

En dag kommer även Håkan Hellström att lägga hatten på hyllan och sluta med konserter. Frågan är om han då kommer att ersättas av en digital avatar? Det återstår att se. Vi får till slut den kultur vi accepterar, och den kultur vi förtjänar. I takt med att antalet webbplatser som erbjuder AI-genererad konst ökar, upplever många konstnärer hur deras unika uttryck fragmenteras, sugs in i modeller och sedan spotta ut igen – utan erkännande eller kompensation.

Vissa menar till och med att detta på sikt riskerar att döda själva konsten. Denna vecka snubblade konstnären Jessica Jämting över ett av sina egna konstverk, massproducerat som väggprydnad på en poster-webbplats, utan att webbplatsen angav hur – eller av vem – konsten hade skapats. Bland de uppmärksammade aktörerna finns Gallerix, vars VD Jimmy Håkansson säger till SVT att de enbart bedömer slutprodukten, och att det är irrelevant för dem hur konsten har producerats. Liknande åsikter hörs från personer på stan som SVT har intervjuat. De tycker visserligen att AI-konst bör markeras, men inte nödvändigtvis att det spelar någon större roll vem, eller vad, som har skapat den. Ett fullt rimligt perspektiv. För betraktaren är upplevelsen det centrala. Men om det är det enda som räknas, tappar själva processen i värde, och därmed också incitamenten. Det som är snabbast, billigast och tillräckligt bra vinner. I ett sådant landskap har mänskligt skapande svårt att konkurrera med system som kan producera oändliga variationer på några sekunder. Jag funderade över detta när jag såg Håkan Hellström i Globen nyligen. Under ett mellansnack pratade han om hotet från AI och om vikten av att stötta konstnärer och kreatörer. Samtidigt kunde jag inte skaka av mig att scenkulissen – ett hav av animerade tavlor, döda rocklegender och historiska fotografier i rörelse – många gånger kändes just AI-genererad. Kanske var den inte det. Kanske är det bara jag som inte kan skilja en animerad Paolo Puck-tavla från en annan. Jag vill i alla fall gärna tro att det är viktigare för Håkan – som jag följt sedan den där blixtförälskelsen på Simstadion Brottet i Halmstad sommaren 2001 – att stötta kreatörerna än att ta billiga genvägar med AI-animationer för att göra spelningar i Sundsvall, Linköping och Karlstad lika lönsamma som de fullsatta kvällarna på Ullevi. Men frågan är om det i slutändan gör någon skillnad för mannen på gatan och publiken. Scenen ska vara fin. Det är det som är viktigt. Försvarare av AI-konsten kallar ofta kritiken bakåtsträvande. Och det kanske den är. På samma sätt som det av vissa anses bakåtsträvande att motsätta sig exempelvis videogranskning i fotboll. Tekniken finns. Den fungerar (nåja). Så hur relevant är det egentligen hur den används, så länge slutprodukten är bra? Om det enda som spelar någon roll är utfallet – att tavlan är fin, att scenen glittrar eller att domslutet blir korrekt – blir frågan om hur den skapats i praktiken ointressant. Samtidigt betalar miljoner människor stora summor pengar för att se digitala avatarer av ABBA och Kiss uppträda. En dag kommer även Håkan Hellström att lägga hatten på hyllan och sluta turnera. Huruvida han kommer att ersättas av en digital avatar eller inte återstår att se. Kanske får någon rentav för sig att återskapa den oförglömliga sommarkvällen i Halmstad 2001. Ulf Kristerssons regeringsalternativ är inte alls fastställt





AI Konst Håkan Hellström Digitala Avatarer Kreativitet

