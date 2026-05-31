AI kräver rätt infrastruktur - Nextron varnar för underskattning

Nextrons Sverigechef Johnny Humbla betonar vikten av att dimensionera IT-infrastrukturen korrekt för AI-projekt. Företag som underskattar kraven riskerar kostsamma ombyggnationer och förlorad tid.

Traditionella servermiljöer är sällan byggda för dagens AI-arbetslaster, där behovet av GPU -acceleration, snabb lagring och hög nätverkskapacitet ökar snabbt. För många företag handlar utmaningen därför inte längre bara om att implementera AI, utan om att säkerställa att infrastrukturen klarar belastningen.

- Man underskattar hur snabbt kraven förändras när AI går från pilotprojekt till produktion. Det handlar inte bara om mer prestanda - hela miljön måste vara rätt dimensionerad för att fungera långsiktigt, säger Johnny Humbla, Sverigechef på Nextron. AI har gått från att vara ett innovationsprojekt till att bli en konkret investeringsfråga. Nextron är involverat i flera större förfrågningar där AI-kluster och avancerad HPC-infrastruktur ska etableras i Norden.

När projekten nu blir större, mer komplexa och mer kapitalintensiva menar han att det också blir betydligt viktigare att planera rätt från början. - Vi ser hur den globala efterfrågan påverkar både prisbild, tillgång och ledtider. När marknaden rör sig så snabbt behöver kunderna tänka mer strategiskt än tidigare - både tekniskt och ekonomiskt. Det handlar om att dimensionera rätt, säkra leveransvägar och fatta beslut i tid.

När AI-projekt går från testmiljöer till produktion förändras också hur företag behöver se på sin IT-arkitektur. Det räcker inte att addera mer beräkningskraft i efterhand - för att skapa långsiktig effekt krävs en genomtänkt balans mellan GPU-kapacitet, lagring, nätverk, driftsäkerhet, kylning och framtida skalbarhet. - Felaktiga investeringar riskerar att bli kostsamma när AI-projekt växer från test till verksamhetskritiska system. Företag som underskattar infrastrukturen riskerar att fastna i dyra pilotprojekt, låg nyttjandegrad eller lösningar som inte går att skala upp.

De som bygger rätt från början får betydligt bättre förutsättningar att ta AI från idé till produktion snabbare och mer kostnadseffektivt. Nextron arbetar med AI-, HPC- och avancerade IT-miljöer för företag och organisationer i Norden och hjälper kunder att analysera arbetslaster, dimensionera infrastruktur och bygga lösningar för allt från AI-träning och inferens till virtualisering, storage och edge computing. - Det vi ser nu är att många företag behöver tänka om kring hela infrastrukturen bakom sina AI-satsningar.

Det räcker inte längre med enskilda GPU:er eller högre prestanda - hela miljön måste fungera tillsammans för att AI ska kunna skapa verklig affärsnytta. Nextron är ett Nordisk specialistdistributör för Supermicro inom servrar, storage, workstations, GPU-, HPC- och AI-infrastruktur. Bolaget är NVIDIA Partner och utsågs 2026 till NVIDIA Star Performer Nordics. Nextron samarbetar även med tillverkare som NVIDIA, AMD, Intel, ASUS och Supermicro.

För att möta de växande kraven från AI-arbetslaster måste företag investera i rätt infrastruktur i tid. Det innebär att inte bara fokusera på GPU-kraft utan även på lagringshastighet, nätverksbandbredd och kylningslösningar. En vanlig missuppfattning är att man kan börja smått och sedan skala upp, men i praktiken leder ofta en inkrementell strategi till flaskhalsar som kräver omfattande ombyggnationer.

Nextrons erfarenhet visar att de kunder som genomför en noggrann analys av sina arbetslaster och dimensionerar hela systemet från början når produktionsklar AI betydligt snabbare. Den accelererande utvecklingen inom AI innebär också att traditionella IT-budgetar måste omprioriteras. Företag som tidigare lagt huvuddelen av sina investeringar på CPU-baserade servrar måste nu avsätta betydande medel för GPU-accelererade lösningar. Samtidigt driver konkurrensen om hårdvara upp priserna och förlänger leveranstiderna, vilket gör strategisk planering ännu viktigare.

Nextron hjälper sina kunder att navigera i denna komplexa miljö genom att erbjuda expertis kring val av komponenter, optimering av prestanda och säkrande av leveranskedjor. Framtiden för AI i Norden ser ljus ut, men den kräver ett paradigmskifte i hur företag ser på sin IT-infrastruktur. Istället för att se AI som en isolerad satsning bör den integreras i företagets övergripande digitala strategi.

Med rätt infrastruktur på plats kan AI-projekt gå från idé till verklig affärsnytta på rekordtid, och företag kan dra nytta av de konkurrensfördelar som AI erbjuder - förutsatt att de bygger för framtiden redan idag





