AI-modellen Claude Mythos avslöjar tusentals säkerhetshål - experter varnar för paradigmskifte

Anthropics nya AI-modell Claude Mythos har hittat över 23 000 sårbarheter, varav 6 200 allvarliga. Modellen kan självständigt kedja samman svagheter till cyberattacker. Experter menar att tekniken sänker tröskeln för cyberbrottslingar.

Den 7 april väckte det amerikanska AI-företaget Anthropic internationell uppmärksamhet när de larmade om sin nya AI-modell Claude Mythos. Modellen, som tränats för att läsa och analysera källkod, visade sig vara oroväckande skicklig på att identifiera och utnyttja säkerhet shål.

Mythos kunde hitta sårbarheter i alla större operativsystem och webbläsare, inklusive sådana som varit okända i flera decennier. Enligt Gerald Mako, forskare vid University of Cambridge med inriktning på AI och cybersäkerhet, är den stora skillnaden jämfört med tidigare Claude-modeller att Mythos arbetar mer självständigt. Den kan utan mänsklig inblandning formulera hypoteser om potentiella svagheter, testa dem systematiskt och sedan kedja samman flera mindre sårbarheter till en fullskalig cyberattack.

Denna förmåga beskrivs som ett paradigmskifte av säkerhetsexperten Mark Jackson på Cisco. Enligt Jackson sänker tekniken kompetenströskeln dramatiskt, vilket gör att även lycksökare nu kan genomföra attacker som tidigare krävde avancerad expertis. Anthropic valde att inte släppa modellen fritt utan inledde i stället ett samarbetsprojekt där säkerhetsföretag och teknikjättar fick testa Mythos i syfte att hitta och åtgärda sårbarheter. Cisco är ett av företagen som deltar, och resultaten har varit slående.

På bara 90 dagar har 23 000 sårbarheter upptäckts, varav 6 200 klassificeras som allvarliga eller kritiska. Jackson betonar att läget är akut och att alla organisationer omedelbart måste se över sina säkerhetsmiljöer. Han pekar särskilt på banker, tillverkningsindustri, logistik, sjukvård och myndigheter som extra sårbara. För vanliga individer är risken dock mer begränsad.

Gerald Mako menar att det inte är apokalypsen, men att doften av napalm finns i luften eftersom utvecklingen pekar i en tydlig riktning och AI-utvecklingen inte kommer att stanna. Sverker Janson, som leder Rises AI-centrum, delar den uppfattningen och ser snarare positivt på Mythos. Han påpekar att verktyget nu används för att täppa till säkerhetshål, något som annars kunde ha utnyttjats av illasinnade aktörer.

Janson betonar att de svagheter som hittas inte är magiska utan snarare öppna mål som vem som helst med tillräckligt kunnande hade kunnat hitta. Claude Mythos representerar en ny generation AI-modeller som inte bara förstår kod utan även kan agera autonomt för att upptäcka och utnyttja brister. Tekniken innebär både en enorm möjlighet att förbättra cybersäkerheten och ett nytt hot när den faller i orätta händer.

Framtiden kommer att kräva en ständig anpassning av försvarsmekanismer, och experter är överens om att tiden för att agera är nu. Samarbetet mellan Anthropic och säkerhetsindustrin visar att det går att vända utvecklingen till något positivt, men det kräver global samordning och snabba åtgärder. De 23 000 sårbarheter som redan upptäckts är bara toppen av isberget, och utan motsvarande AI-verktyg för försvar riskerar vi att hamna på efterkälken.

För gemene man är budskapet lugnt: de flesta säkerhetshål täpps nu igen, men det är en ständig kamp där AI både är vapen och sköld





