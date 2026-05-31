AI ökar tempot men produktivitetslyftet uteblir - juniora tjänster hotas

AI gör anställda snabbare, men ekonomin som helhet har ännu inte blivit effektivare. Automatisering av juniora tjänster riskerar att skada företagens kompetenskedjor, enligt nya analyser från Federal Reserve.

Allt fler anställda jobbar snabbare med hjälp av AI. Ändå syns produktivitetslyftets genomslag knappt i ekonomin som helhet. Och på längre sikt kan automatiseringen av juniora tjänster skada företagens egna kompetenskedjor.

Enligt en ny analys från Federal Reserve Bank i San Francisco speglar dagens situation den tidiga internetboomen på 1990-talet. Redan 1987 sammanfattade ekonomipristagaren Robert Solow fenomenet träffande: Man ser datoråldern överallt utom i produktivitetsstatistiken. Fed-forskarna ser en liknande dynamik idag: anställda jobbar snabbare individuellt med AI, men ekonomin som helhet har ännu inte blivit effektivare. Delvis handlar det om att AI-användningen är ojämnt fördelad.

Enligt uppskattningar från Federal Reserve Bank i St. Louis använde 41 procent av amerikanska arbetstagare generativ AI i jobbet i november 2025, upp från 31 procent året innan. Det räcker inte med bara verktyg - det krävs genomgripande omorganisering för att produktiviteten ska slå igenom brett. Forskare varnar för att företag som automatiserar bort juniora tjänster riskerar att skada sin långsiktiga konkurrenskraft.

Rapporten från Federal Reserve Bank i Atlanta tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Kenneth Arrows teori om learning by doing från 1962, idén att arbetstagare lär sig sitt yrke genom att utföra det. Nybörjarrollerna fungerar som en intern yrkesskola. De uppgifter som fyller juniora tjänster är inte bara lågvärdigt arbete, de är läroplanen genom vilken anställda bygger upp det humankapital som gör dem produktiva senare i karriären, skriver forskarna. Trenden syns redan i sysselsättningsdata.

Sedan ChatGPT lanserades 2022 har jobbannonser i USA minskat med nästan 32 procent, och arbetslösheten bland unga akademiker är konsekvent högre än det generella snittet. I Sverige har andelen nyexaminerade programmerare från yrkeshögskolan som får jobb rasat från 90 till 69 procent på tre år, enligt SCB-statistik. Fed-forskarna varnar för att en hel generation sämre rustade chefer på sikt kan dämpa innovationskraften, och att kostnaderna i första hand drabbar unga arbetstagare.

Om historien upprepar sig kan en produktivitetsboom ändå stå för dörren. Om idag speglar vad vi upplevde i mitten av 1990-talet, befinner vi oss kanske i de tidiga stadierna av en AI-driven produktivitetsboom som bara kommer att bli tydlig i efterhand, skriver Fed-forskarna i San Francisco. Men utan investeringar i utbildning och omställning riskerar företag att gå miste om framtida talanger.

Sambandet mellan skolresultat och förmåga att läsa och räkna som vuxen är starkare än väntat och håller i sig även när hänsyn tas till utbildning och bakgrund. Det finns ett starkt samband mellan de betyg en person får i grundskolans årskurs 9 och de färdigheter inom läsning och räkning som personen uppvisar senare i livet.

Samtidigt visar ny forskning att åldersdiskriminering slår till redan i 40-årsåldern, långt innan pensionen är aktuell, och Sverige går miste om 70 miljarder kronor om året på grund av att äldre lämnar arbetslivet i förtid. För att möta AI-omvandlingen krävs strategier som både tar tillvara på äldres erfarenhet och utvecklar juniora talanger





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Produktivitet Juniora Tjänster Kompetenskedja Arbetsmarknad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sex gripna när aktivister drabbade samman med ICEDemonstranter har drabbat samman med federal migrationspolis utanför ett förvar i New Jersey i USA. Minst sex personer uppges ha gripits.

Read more »

Sex gripna när aktivister drabbade samman med ICEDemonstranter har drabbat samman med federal migrationspolis utanför ett förvar i New Jersey i USA.

Read more »

Domare: Trumps namn måste bort från Kennedy CenterEn federal domare i Washington har beslutat att namntillägget 'Donald Trump' till John F. Kennedy Center for the Performing Arts är olagligt och måste avlägsnas inom två veckor från fasad och dokument.

Read more »

Federal domare: Trump måste ta bort namn från Kennedy CenterEn federal domare i Washington har bestämt att president Donald Trump måste avlägsna sitt namn från kulturhuset Kennedy Center. Domaren Christopher Cooper fastslår att namnet olagligen lades till och att endast kongressen har behörighet att byta namn på anslaget. Trump protesterar på Truth Social och kallar domaren för orättvist behandlad. Kennedy Centers vice vd Romeo Daravi meddelar att beslutet kommer att överklagas.

Read more »