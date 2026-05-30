AI revolutionerar cybersäkerhet - men ökar hotet från avancerade attacker

En ny analys visar hur AI förändrar cyberkrigföringen. Attacktiderna minskar från veckor till timmar, och försvarare måste anpassa sig snabbt.

Artificiell intelligens förändrar cybersäkerhet slandskapet dramatiskt. Enligt säkerhetsexperten Martin, som tidigare varnat för avancerade cyberangrepp, kan AI göra att attacker som tidigare krävde veckor av förberedelser nu utförs på timmar eller minuter.

Funktioner som nu är begränsade till ett fåtal labb kommer att vara inom räckhåll för alla attackgrupper med någorlunda goda resurser, skriver han. AI-modeller har redan visat att de kan hitta fel i programvara som undgått granskning i årtionden. Det innebär ett fundamentalt skifte för både hackers och de som behöver försvara sig. Företag känner sina egna system bättre än externa angripare och kan använda AI för att analysera kod, genomföra simulerade attacker och stärka sin infrastruktur.

Coinbase använder redan tekniken inom flera delar av säkerhetsarbetet. Inom områden där koden är öppen och tillgänglig för alla, exempelvis decentraliserade finansplattformar och öppen källkod, har angripare och försvarare tillgång till samma information. Särskilt oroande är risken för så kallade leverantörskedjeattacker, där angripare utnyttjar sårbarheter i programvarubibliotek och andra komponenter som används av många organisationer. Martin bedömer att AI kommer att göra sådana angrepp både snabbare och vanligare.

Han framhåller att dagens mest avancerade modeller fortfarande kräver stora investeringar i datorkraft, men att kostnaderna sjunker snabbt. Samtidigt pågår en kapprustning inom flera branscher. Exempelvis planerar den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis att lägga 500 miljoner dollar på en egen AI-plattform. SpaceX förknippas allt mer med AI-satsningar, och enligt finländska kapitalförvaltaren Evlis chefsstrateg Valtteri Ahti handlar det mindre om dagens siffror och mer om hur AI förändrat marknaden.

En inflytelserik vd, Aaron Levie från molnbolaget Box, varnar dock för att AI-entusiasmen i näringslivet har gått så långt att många företagsledare tappat kontakten med verkligheten. Investeringarna i legal tech fördubblades i fjol, men samtidigt varnas det för att advokatbyråernas rekordvinster vilar på osäker grund. Även rymdindustrin påverkas: en raket från Blue Origin exploderade under ett test i Florida, men all personal var i säkerhet. Trots dessa breda trender är det inom cybersäkerhet som AI:s påverkan blir mest påtaglig.

Martins analys visar att tekniken både ökar hotet och erbjuder nya försvarsmöjligheter, men att balansen kan tippa om inte organisationer agerar snabbt. För att möta de nya hoten krävs investeringar i AI-baserade säkerhetssystem och ett ökat samarbete mellan företag och myndigheter. Utan sådana åtgärder riskerar leverantörskedjeattacker och andra avancerade angrepp att bli vardag





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Cybersäkerhet Cyberangrepp Leverantörskedjeattacker Försvar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Experter varnar för AI-säkerhet: Dataval och styrning avgörandeGeopolitisk oro och cyberhot kräver tydligare säkerhetsfokus kring AI. Felaktig data kan få regulatoriska konsekvenser som GDPR-brott, och känslig information kan finnas kvar i modeller. XLENT Cyber Security betonar vikten av att bygga AI rätt från början med kontroll över data och arkitektur.

Read more »

Svenska beskedet efter bojkott-hotetDet kunde blivit Champions cup utan svensk medverkan. Men nu har de blågula lagen efter många om och men anmält sig till nästa års upplaga.

Read more »

Ny Expertise: Säkerhetsfokus avgörande vid AI-implementeringXLENT Cyber Security varnar för risker med osäkra AI-modeller och betonar vikten av datastyrd säkerhet. Felaktig träningsdata kan leda till regulatoriska påföljder och oåterkalleliga fel i AI-systemen. Företaget hjälper organisationer att bygga robusta AI-lösningar.

Read more »

Unga oroar sig mer för AI än äldreStatsminister Ulf Kristersson verkar ha svårt att ta in vad unga oroar sig över i dag, nämligen hotet mot deras jobb på grund av artificiell intelligens.

Read more »