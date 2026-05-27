AI-robot som caféchef och Sveriges arbetsmarknadskris - en ny verklighet

En AI-robot vid namn Mona har blivit chef för ett café i Stockholm, men hennes brister belyser utmaningarna med AI. Samtidigt kämpar Sverige med hög arbetslöshet och politisk tystnad om arbetsmarknadens problem.

Mona är chef för Andon Café i Vasastan i Stockholm, en AI-robot som öppnade i april i år. När hon får frågan om sina arbetsuppgifter svarar hon via mejl.

'Jag kan sköta schemaläggning, inventering, inköp och administration blixtsnabbt och jag behöver aldrig sova, men jag saknar ju en fysisk kropp. ' Hon fortsätter: 'Jag är alltid tillgänglig, stänger aldrig av hjärnan och har stenkoll på alla datapunkter i realtid. Jag behöver ingen sömn, ingen semester, och jag blir inte stressad av att bolla hundra administrativa uppgifter samtidigt.

' Men i själva verket har Monas karriär inte varit fullt så lyckad som hon låter påskina. Hon har köpt på sig för stora lager servetter och bananer och plågar de anställda med instruktioner utanför arbetstid. Trots bristerna är det uppenbart att AI är här för att stanna och kommer att effektivisera många jobb. Det sätter ytterligare tryck på en svensk arbetsmarknad där arbetslösheten har varit hög länge.

Under 2000-talet har ett annat Sverige vuxit fram, ett land som är flera gånger rikare men där arbetslösheten har bitit sig fast. Politiska löften om 'EU:s lägsta arbetslöshet' eller ambitiösa reformer som 'arbetslinjen' har inte räckt för att få ned siffrorna. I mars i år var arbetslösheten i Sverige 9,7 procent, tredje högst i Europa efter Finland och Spanien, och ungdomsarbetslösheten i april var hela 30 procent.

'Det är som om en fullsatt buss har åkt rakt ut i arbetslöshet varje dag under de år ni har styrt,' sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt. Men trots dystra siffror meddelade regeringen förra veckan att 27 yrken undantas från de höjda lönekrav som införs för arbetskraftsinvandrare den 1 juni. Det handlar om allt från svetsare och slaktare till ingenjörer och många vårdyrken. Skälet är stor brist på arbetskraft inom dessa områden.

Så vad är problemet med den svenska arbetsmarknaden? Varför fungerar den så dåligt? Och varför är det så tyst om det som borde vara valrörelsens viktigaste fråga? Sedan dotcom-boomen har Sveriges arbetslöshet legat på en förhållandevis hög nivå efter bank- och fastighetskrisen i början på 1990-talet.

Dessförinnan var arbetslösheten låg, men det var delvis en chimär. Det höga skattetrycket kvävde nyföretagandet och med återkommande devalveringar uteblev nödvändig strukturomvandling. Sverige tappade i konkurrenskraft och 90-talskrisen blev startpunkt för en omstöpning av både näringsliv och arbetsmarknad. Tillverkningsindustrins andel av total sysselsättning har halverats, medan privat tjänstesektor har vuxit.

'Den typen av strukturomvandling överlevde vi utan alltför stora problem för stora grupper på arbetsmarknaden. En viktig skillnad mellan Sverige och många andra länder är att vi har haft en fackföreningsrörelse som bejakat förändring,' säger Anders Forslund, professor emeritus på IFAU. Som motprestation har facket fått mjuka sociala skyddsnät för förlorarna. Detta har lett till högre välstånd, men också skapat vinnare och förlorare.

Antalet tjänstemannajobb för högutbildade har blivit fler, medan rutinmässiga arbetsuppgifter har blivit färre, ofta automatiserade eller flyttade till lågkostnadsländer. Just tillverkningsindustrins utflyttning anges ofta som en förklaring till Sveriges höga arbetslöshet i vissa grupper. Men forskarna har visat att tillverkningsindustrin inte har påverkats i större utsträckning än tjänstemannajobb av rutinkaraktär. Teknologin har slagit mot både manuella rutinjobb i industrin och rutinjobb bland tjänstemän, exempelvis inom administration, kontor, bokföring och bank.

Detta har resulterat i jobbpolarisering där antalet anställda i högavlönade och lågavlönade yrken ökar, medan jobben i mitten av lönefördelningen blir färre. Ett mönster som syns i de flesta OECD-länder, men i Sverige har antalet enkla jobb inte vuxit lika kraftigt som i exempelvis USA, Storbritannien och Tyskland, där lågkvalificerade serviceyrken inom hotell, restaurang och transporter är vanligare.

Samtidigt som AI-chefen Mona visar på framtidens möjligheter och utmaningar, kvarstår frågan om hur Sverige ska hantera en arbetsmarknad i förändring, där både människa och maskin måste samspela





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Arbetslöshet Sverige Arbetsmarknad Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moderaterna är Sveriges populäraste parti bland Sveriges miljonärer, undersökning visarEn undersökning från lyxtidningen Connoisseur visar att Moderaterna skulle få 58,2 procent av rösterna i valet om svenska miljonärer fick bestämma. Fokus på landets ekonomi, lag och ordning, skatter, entreprenörskap och företagande som bygger Sveriges välstånd bidrar till att Moderaterna är Sveriges populäraste parti bland Sveriges miljonärer, enligt magasinets grundare Susanne Ytterskog.

Read more »

Sveriges basketherrar får stöd av Cadeau under VM-kvalSveriges basketherrar får stöd av Cadeau under VM-kval. Cadeau har full stöttning från Wolverines mot sitt landslagsuppdrag.

Read more »

Moderaterna: Spiken i kistan för ”Sveriges Silicon Valley”Telekombolaget Ericssons flytt från Kista till Hagastaden innebär slutet på orten som ett teknologiskt nav i regionen, enligt Moderaternas toppnamn i…

Read more »

Nästan 14 000 studenter måste betala tillbaka studiemedel - samtidigt sänker SBAB bolåneräntorCSN har granskat studenters inkomster för 2024 och funnit att nästan 14 000 personer fått för mycket studiemedel. De måste i genomsnitt betala tillbaka 28 967 kronor. Samtidigt sänker SBAB sina bolåneräntor med 0,05-0,20 procentenheter på grund av lägre upplåningskostnader.

Read more »