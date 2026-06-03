AI:s påverkan på mjukvaruutveckling: Konsulternas perspektiv

Vi undersöker hur AI påverkar rollen som mjukvaruutvecklare genom att prata med konsulter på Mpya Digital.Är det sant att små team med AI kan ersätta stora grupper? Eller är frågan missriktad? Läs om de verkliga utmaningarna och viktförskjutningen inom AI-driven utveckling.

Det pågår en livlig diskussion om AI:s potential att förändra mjukvaruutvecklingsbranschen. Enligt en berättelse som cirkulerar skulle det vara möjligt för små team med rätt AI-verktyg att uppnå vad som tidigare krävde stora grupper av utvecklare.

Men är detta en korrekt beskrivning av verkligheten? Vi har pratat med konsulter på IT-konsultbolaget Mpya Digital för att få ett mer nyanserat bild. Niklas, en konsult inom systemutveckling på bolaget, är måttligt imponerad av denna försäljningstale. Han påpekar att det skrivs mycket om att alla vill vara agentiska, men känslan är att antalet företag som faktiskt har adoptat denna arbetsform är få i nuläget.

AI är verkligen skicklig på vissa uppgifter: den kan producera boilerplate-kod, generera tester och hjälpa till med kodgranskning. Men agentiska flöden, där AI arbetar helt självständigt genom kodbasen, är fortfarande i ett tidigt skede.

"Som utvecklare handlar mycket av dagens arbetsuppgifter om att navigera med AI-verktyg, kritiskt granska deras resultat och hålla AI:n i schack så att den inte gör fel. Det är där de dagliga utmaningarna ligger", förklarar Niklas. För honom handlar denna utveckling inte om ett yrkesbyte, utan om en viktförskjutning. Traditionellt har kodning ibland liknats med det mödosamma arbetet att bygga ett hus sten för sten.

Men enligt Niklas var det aldrig koderna i sig som var det svåra. Istället handlar konsultrollen numera ännu mer om att förstå en komplex organisation, snabbt identifiera vad som verkligen behövs jämfört med vad som beställs, fatta rätt arkitektoniska beslut och leverera lösningar som inte bara fungerar nu utan också håller i tre år.

"Domänkunskapen och förståelsen för hur digitala produkter byggs sätts på sin spets", säger han. Utmaningen ligger alltså i att förstå affären och använda AI effektivt för att lösa rätt problem. August Axelsson, också konsult på Mpya Digital med erfarenhet av AI-driven utveckling, lyfter fram ett annat viktigt perspektiv: problemet med AI-adoption i svenska företag ligger oftast inte i tekniken utan i verksamheten, ledningen och kulturen.

Det första Mpya gör hos en ny kund är att förstå var verksamheten faktiskt förlorar tid och kvalitet - innan man ens nämner AI.

"De flesta organisationer kommer in med ett verktyg i tankarna. Det är fel ände att börja i", säger han. Vilka beslut som tas på fingertoppskänsla för att ingen hinner gå djupare? Var tappar man kvalitet i sista milen?

Det är de frågorna somAvgör om AI-implementeringen blir framgångsrik. Hoppar man över denna analys riskerar man att fastna i vad August kallar "pilothelvete": tjugo prototyper, ingen produktionsdrift och ingen mätbar effekt.

"Om en kollega säger 'skapa bara en agent för det' till någon som inte vet vad det betyder, är resultatet inte effektivitet. Det är press, ångest och osäkerhet", varnar han. I de föredrag August håller om AI-adoption är det just denna aspekt som engagerar mest och som får organisationer att återkomma efteråt.

Slutligen understryker August att förändringen ofta drivs inte av den som har AI i titeln utan av den som kan fungera som en bro mellan affär och teknik, och som förstår bådas språk.

"När alla känner sig trygga nog att fråga, testa och säga ifrån, då kan AI faktiskt växa ett bolag på riktigt. " Mpya Digital, grundat 2018, har cirka 80 konsulter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Bolaget bygger digitala produkter och mjukvara, leder tekniska team och implementerar AI-lösningar för kunder inom alla branscher. Deras modell bygger på självledarskap, vilket skapar en stark gemenskap och en kultur där personlig utveckling är central





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