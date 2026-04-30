AI:s påverkan på systemutveckling – mer än bara kod

AI förändrar systemutvecklingen, men kräver ökad förståelse och ansvarstagande. Mpya Digital belyser vikten av att inte förlita sig blint på AI-genererad kod och behovet av mänsklig expertis.

AI är här för att stanna och utvecklingen går rasande fort. Potentialen ökar i takt med att modellerna blir bättre och nya användningsområden upptäcks. Som systemutvecklingskonsulter ser Mpya Digital dagligen hur AI-system producerar allt större delar av koden i de lösningar de bygger tillsammans med sina kunder.

Detta innebär inte ett enklare jobb med lägre krav på teknisk kompetens, utan snarare en mer komplex roll med ett ökat ansvar. AI kan vara imponerande snabbt, men ofta stannar den vid cirka 80 procent av ett arbete. Det är just där fällan ligger. De sista 20 procenten är avgörande och kräver ofta att man går tillbaka och justerar även de första 80 procenten.

För att lyckas måste man förstå vad som faktiskt har byggts, inte bara vad det ser ut att göra. När koden genereras av ett AI-system är den skillnaden inte alltid tydlig. Utvecklaren bär alltid ansvaret för resultatet, inte verktyget. Det innebär att man måste äga det som har byggts, förstå dess begränsningar, genvägar, skalbarhetsproblem och eventuella säkerhetsbrister.

AI tar inte bort arbetet, den flyttar det. Många förväntar sig en färdig lösning direkt, vilket är förståeligt med tanke på hur AI framställs i media, men blir besvikna när de sista 20 procenten fortfarande kräver djupgående kunskaper och hantverksskicklighet. En vanlig missuppfattning är att AI-stöd per definition avlastar. I verkligheten är det mer komplicerat.

När ett verktyg ökar hastigheten och förmågan att hantera mer, tenderar komplexiteten och förväntningarna att öka i samma takt. Fokus kan bli en bristvara i en arbetsmiljö där tempot ökar, omfånget växer och gränsen mellan vad man gjort själv och vad ett system gjort suddas ut. Detta skapar en kognitiv belastning som sällan syns utåt och ännu mer sällan diskuteras i samband med produktivitetsvinster. Det är viktigt att inse att AI inte är en magisk lösning som löser alla problem.

Det är ett verktyg som kräver kompetens och förståelse för att användas effektivt. Organisationer måste investera i utbildning och utveckling för att säkerställa att deras medarbetare har de kunskaper som krävs för att hantera AI-system och dra nytta av deras potential. Det handlar inte bara om att lära sig att använda verktygen, utan också om att förstå deras begränsningar och hur de påverkar arbetsflödet. Det finns inget enkelt svar på hur organisationer och individer bäst navigerar denna förändring.

Men några saker är tydliga. Förståelse kan inte köpas färdig, den byggs genom praktisk erfarenhet, testning och justering. Det kräver tid och utrymme, samt ett ledarskap som är bekvämt med att inte ha alla svar, men som skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna hitta dem. Mitt i all teknisk utveckling är det lätt att glömma att förändringen i grunden är mänsklig, med nya krav och ökad komplexitet.

De organisationer som om tre år ligger i framkant är inte nödvändigtvis de som alltid jagar det senaste och hetaste. De har förstått att förändringen ställer nya krav på människor och har stöttat dem i att möta dessa krav. Det handlar om att skapa en kultur av lärande och experimenterande, där medarbetarna känner sig trygga att utforska nya möjligheter och dela sina erfarenheter.

Det handlar också om att vara realistisk och erkänna att AI inte är en perfekt lösning, utan ett verktyg som kräver mänsklig intelligens och omdöme för att användas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.





