AI-säkerhet: Fallgropar och risker i AI-utvecklingen

Geopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential. Men fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. För att minska riskerna och göra AI-lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader, erbjuder XLENT Cyber Security konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från XLENT Cyber SecurityGeopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential, säger Charlotte Korssell, vd för XLENT Cyber Security.

– Det är här fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. Fredrik Bellner, cybersäkerhetsexpert på bolaget, varnar för betydande risker om en modell eller AI-agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav.

– Modellen kan behöva byggas om från grunden. Till skillnad från traditionell IT går det inte att radera data helt – känslig information kan finnas kvar i modellen, vilket kan leda till förlorade investeringar och påverka kritiska kärnprocesser. Robin Spinelli Scala, affärsutvecklare inom AI, pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet. – En LLM kan upptäcka mönster som människor missar och dra slutsatser om känslig information, även utan explicit data.

Det gör AI-agenter svåra att kontrollera och kan få dem att utföra uppgifter de inte är avsedda för. Det räcker inte att bygga AI, utan den måste byggas rätt från början. XLENT Cyber Security stöttar organisationer i att införa AI säkert, effektivt och kostnadskontrollerat. Enligt Charlotte Korssell handlar det inte bara om att öka takten i AI-utvecklingen, utan om att minska risker och göra lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader.

– Det finns många sätt att utveckla och använda AI, vilket gör arkitekturvalen avgörande. Vi stödjer verksamheter att utveckla och säkra AI-lösningar i en tid där generativ AI ökar kraven på säkerhet, förutsägbarhet och regelefterlevnad. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggare digitalt samhälle och stärka Sveriges säkerhet. I dag är det viktigare än någonsin.

XLENT Cyber Security erbjuder konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap. Företaget ingår i XLENT Consulting Group, en koncern med 600 konsulter verksamma i Sverige och Norge





