AI-säkerhet: Fallgropar och risker i AI-utvecklingen

Geopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential. Men fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. För att minska riskerna och göra AI-lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader, erbjuder XLENT Cyber Security konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från XLENT Cyber SecurityGeopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhet sfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential, säger Charlotte Korssell, vd för XLENT Cyber Security.

– Det är här fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. Fredrik Bellner, cybersäkerhetsexpert på bolaget, varnar för betydande risker om en modell eller AI-agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav.

– Modellen kan behöva byggas om från grunden. Till skillnad från traditionell IT går det inte att radera data helt – känslig information kan finnas kvar i modellen, vilket kan leda till förlorade investeringar och påverka kritiska kärnprocesser. Robin Spinelli Scala, affärsutvecklare inom AI, pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet. – En LLM kan upptäcka mönster som människor missar och dra slutsatser om känslig information, även utan explicit data.

Det gör AI-agenter svåra att kontrollera och kan få dem att utföra uppgifter de inte är avsedda för. Det räcker inte att bygga AI, utan den måste byggas rätt från början. XLENT Cyber Security stöttar organisationer i att införa AI säkert, effektivt och kostnadskontrollerat. Enligt Charlotte Korssell handlar det inte bara om att öka takten i AI-utvecklingen, utan om att minska risker och göra lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader.

– Det finns många sätt att utveckla och använda AI, vilket gör arkitekturvalen avgörande. Vi stödjer verksamheter att utveckla och säkra AI-lösningar i en tid där generativ AI ökar kraven på säkerhet, förutsägbarhet och regelefterlevnad. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggare digitalt samhälle och stärka Sveriges säkerhet. I dag är det viktigare än någonsin.

XLENT Cyber Security erbjuder konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap. Företaget ingår i XLENT Consulting Group, en koncern med 600 konsulter verksamma i Sverige och Norge





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI-Säkerhet XLENT Cyber Security Datavalet Generativ AI Säkerhet Digitalt Samhälle Sveriges Säkerhet Konsulttjänster IT-Juridik Civil Beredskap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

18-åring frias från mordbrand i Norrtälje men döms för medhjälp till trippelmordEfter en omfattande rättsprocess har en ung man friats från mordbrand på restaurang Kärleksudden på grund av utredningsbrister, men dömts till över sju års fängelse för sin medverkan i ett brutalt trippelmord i Uppsala.

Read more »

Norska författarens bok är en medelålders kvinnas självbiografi, med en värld utan påverkanEn medelålders kvinna delar en omtumlande berättelse om att börja om samtidigt som hon tvingas se tillbaka. Hennes vuxna barn, ex-man och vänner förändrats men världen står kvar, men påverkar henne inte.

Read more »

Nu kommer popens nästa superstjärna till Köpenhamn – men vem är Olivia Dean egentligen?På torsdag kommer Olivia Deans första världsturné till Köpenhamn. Med en färsk Grammy i bagaget dominerar hon listorna…

Read more »

Geopolitisk maktkamp och svenska samhällsutmaningarEn omfattande genomgång av relationen mellan USA och Kina, Vattenfalls subventionskrav och det svenska politiska landskapet inför valet.

Read more »