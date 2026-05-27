Ny analys från XLENT Cyber Security belyser vikten av datastyrdning vid utveckling av AI och de regulatoriska riskerna med felaktiga träningsdata. Läs mer om hur organisationer kan bygga säkra och efterlevnadsvänliga AI-lösningar.

Otillgänglighet till prismodeller i datacenterindustrin har blivit en allt större utmaning för företag som söker efter ekonomisk effektivitet. Många organisationer står inför dilemma när de försöker balansera mellan kostnadskontroll och säkerhetskrav i sina driftmiljöer.

Under senare år har exponeringen för cyberhot ökat markant, vilket kräver en mer proaktiv tillvägagångssätt i säkerhetsarbetet. Parallelt med denna utveckling har artificiell intelligens (AI) blivit en integrerande del av många verksamheter, vilket introducerar både möjligheter och nya risker. Experter inom cybersäkerhet varnar för att organisationer ofta underskattar vikten av datastyrning när AI-modeller tränas på stora mängder information, särskilt om datan innehåller personlig eller känslig information.

Felaktiga träningsdata kan leda till regulatoriska påföljder enligt GDPR och nationell lagstiftning, samt risk för att känslig information blir inbakad i AI-modeller på ett sätt som är omöjligt att radera komplett. Detta kan innebära förlorade investeringar och utsättning för kritiska affärsprocesser. Ytterligare en utmaning är att AI-agenter kan upptäcka mönster och dra slutsatser på ett sätt som människor inte förutser, vilket kan få dem att agera utanför sina avsedda parametrar.

För att hantera dessa utmaningar krävs det en holistisk förståelse för både teknik och regelverk. Erfarna experter från XLENT Cyber Security betonar vikten av att bygga AI-lösningar med säkerhet och reglage efterlevnad från dag ett, snarare än att tillämpa säkerhetsåtgärder i efterhand. De erbjuder konsulttjänster för att hjälpa organisationer att navigera i detta komplexa landskap, med fokus på att minska risker och säkerställa långsiktigt hållbara lösningar.

Bolaget är en del av en större koncern med omfattande kompetens inom informationssäkerhet, OT-säkerhet och IT-juridik, och arbetar för att stärka Sveriges cyberfält. Den här artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med XLENT Cyber Security och utgör inte en del av Dagens industri's vanliga redaktionella innehåll





