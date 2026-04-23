AI som samtalspartner – en risk för utsatta grupper?

Artificiell intelligens blir alltmer populär som samtalspartner, särskilt för personer som saknar mänsklig kontakt. DHR varnar för att detta kan förstärka befintliga ojämlikheter och underminera rätten till ett gott liv på egna villkor.

Artificiell intelligens, eller AI, framställs ofta som ett verktyg, en hjälpmedel i vardagen. Men för en växande skara människor har AI utvecklats till något betydligt mer – en form av sällskap, en samtalspartner när mänsklig kontakt saknas.

Denna utveckling väcker en rad viktiga och komplexa frågor kring teknikens roll i våra liv, särskilt för de som redan befinner sig i marginaliserade positioner. Varför har AI fått denna roll? Vad innebär det för vår förståelse av relationer och mänsklig kontakt? Och vilka risker finns det med att förlita sig på teknik för att fylla ett tomrum som borde fyllas av mänsklig omsorg och stöd?

DHR, en organisation som företräder vuxna personer med nedsatt rörelseförmåga, belyser en central problematik. Många individer med funktionsnedsättningar lever i ett samhälle där värde fortfarande, och på ett djupt problematiskt sätt, kopplas till funktion och prestation. Detta påverkar inte bara bemötandet de möter, utan också de förväntningar som ställs på dem och i förlängningen vilka liv som anses värdefulla och tas på allvar. Tekniken i sig är inte problemet.

Tvärtom har teknologiska innovationer varit avgörande för att öka självständigheten och delaktigheten för många med funktionsnedsättningar. Men det är viktigt att inse att teknik aldrig är neutral. Den bär alltid med sig värderingar och normer, ofta omedvetna, som kan förstärka befintliga ojämlikheter. När AI används i frågor som rör identitet, livsval och mening, är det därför avgörande att vi förstår vilka normer den bär med sig och hur dessa kan påverka de som använder den.

Samtidigt har vi sett en minskning av mänsklig kontinuitet i viktiga samhällsfunktioner. Kontakter inom vård och rehabilitering är ofta korta och fragmenterade, vilket gör det svårt att etablera långsiktiga relationer och samtala om livets större frågor. Psykosocialt stöd erbjuds ofta som punktinsatser snarare än som en kontinuerlig och långsiktig process. I detta tomrum kliver AI in.

Den är alltid tillgänglig, tar sig tid att lyssna och upplevs som icke-dömande. Problemet är inte att människor söker tröst och stöd hos AI – utan att det finns en risk att tekniken ersätter genuina mänskliga relationer, utan att någon tar ansvar för de potentiella konsekvenserna.

När samhället redan präglas av föreställningar om funktionsnedsättning som en begränsning, finns det en risk att dessa bilder reproduceras och förstärks – inte öppet och explicit, utan som subtila undertoner i samtalen med AI som aldrig ifrågasätts. Detta är inte bara en fråga om teknik, utan en fråga om mänskliga rättigheter. Rätten till ett gott liv på egna villkor gäller även i en digital samtid. Tekniken måste vila på principen om alla människors lika värde och respektera individens autonomi.

Ansvaret för att säkerställa detta ligger inte hos individen som söker stöd, utan hos politiken och de aktörer som formar de teknologiska systemen. När psykosocialt stöd och långsiktiga insatser nedmonteras samtidigt som digitala lösningar lyfts fram som en billigare och mer effektiv ersättning, skapas ett vakuum. Och tomrum fylls alltid. I dag fylls det ofta av AI – inte för att den är bäst lämpad för uppgiften, utan för att den råkar finnas där och är lättillgänglig.

Frågan, särskilt i ett valår, är därför vilket ansvar politiken är beredd att ta för att säkerställa att mänsklig närvaro och omsorg inte ersätts av teknik. Det handlar om att investera i välfärden, att stärka de samhällsstrukturer som ger människor möjlighet att knyta meningsfulla relationer och att säkerställa att alla, oavsett funktionsförmåga, har tillgång till det stöd de behöver för att leva ett värdigt och självständigt liv.

Det handlar också om att kritiskt granska de normer och värderingar som är inbyggda i AI-systemen och att arbeta för att utveckla teknik som främjar inkludering och jämlikhet, snarare än att förstärka befintliga ojämlikheter. Vi måste vara medvetna om att AI inte är en neutral lösning, utan ett verktyg som kan användas för att både förbättra och försämra människors liv





