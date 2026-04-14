AI-startupens snabba resa: Från köksbord till miljardvärdering

Lukas Saaris AI-startup har på kort tid exploderat från ett litet team till ett globalt företag med miljardvärdering. Entreprenören delar med sig av sina insikter om framgång, utmaningar och vikten av en stark företagskultur.

På bara några år har Lukas Saaris startupbolag genomgått en otrolig förvandling, från ett litet fyrmannakontor runt köksbordet till ett globalt företag med 120 anställda och en imponerande värdering på 2–3 miljarder kronor. Lukas, som grundade sitt AI-inriktade bolag 2023 med fokus på vård branschen, har snabbt expanderat och är nu verksamt i över 11 europeiska länder. Han betonar vikten av att utnyttja den erfarenhet som den äldre generationen besitter. Det finns en stor önskan från tidigare generationer att dela med sig av sina lärdomar och aktivt hjälpa nästa generations entreprenörer att lyckas. Startupbolag, som kännetecknas av snabb tillväxt och innovativa lösningar, ses av Lukas som morgondagens viktigaste arbetsgivare.

Expansionen, som började i Stockholm, har visat sig vara en strategisk drag. Huvudstaden har blivit ett centrum för startups, vilket Lukas tillskriver de framgångar som andra bolag, såsom Spotify, Klarna och iZettle, har uppnått under de senaste 10–20 åren. Denna miljö har skapat en grogrund för nya företag och lockat investeringar, vilket ytterligare accelererat tillväxten.

Lukas menar att för att lyckas som entreprenör krävs en stark tro på sin egen förmåga att möta utmaningar och finna lösningar. Han betonar vikten av att vara självsäker och att inte fastna i att överanalysera problem. Han uppmanar aspirerande entreprenörer att våga ta steget och acceptera osäkerheten som oundvikligen följer med att driva ett bolag. Han menar att valet av medgrundare är av största vikt och att det överträffar både branschen man verkar i och de specifika problem man hanterar. Allt börjar med människorna man bygger företaget tillsammans med.

Trots att Lukas beskriver företagskulturen som inkluderar after works och resor, vill han punktera myten om att startupvärlden skulle vara överdrivet alkoholcentrerad. Han förklarar att dessa aktiviteter, särskilt för medarbetare från olika länder, syftar till att bygga starka team och främja en sammanhållande företagskultur. Målet är att skapa en miljö där medarbetarna trivs och vill investera sin tid och energi. Genom att fokusera på gemenskap och en positiv arbetsmiljö strävar Lukas efter att bygga en långsiktigt hållbar och framgångsrik organisation. Detta inkluderar också att skapa en känsla av tillhörighet och engagemang bland medarbetarna, vilket i sin tur bidrar till ökad produktivitet och innovation. Att skapa en stark företagskultur är avgörande för att attrahera och behålla talanger, vilket är särskilt viktigt i en konkurrensutsatt bransch som AI.

Startup AI Entreprenörskap Vård Företagskultur

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– från småländsk smed till ledande VVS-aktörPurusbrunnen är ett välkänt namn bland rörmokare och badrumsbyggare, men få känner till den långa familjehistoria som ligger bakom.

Read more »

Viggos vecka: från kolgruvor till KungsholmenEn vecka som börjar i en brittisk kolgruva med Ken Follett och slutar på en pråm vid Kungsholmskanalen. Däremellan ryms löpsteg i Sköndal,

Read more »

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »