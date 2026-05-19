AI-styrd värmeoptimering sänker värmekostnaderna för Umea-hem

Brf Umea 14 testade Riksbyggens AI-tjänst för värmeoptimering och noterade en minskning av 24% i värmeförbrukningen mellan mars 2023 och mars 2024, med en årlig besparing på ungefär 113 000 kronor.

I samband med att Brf Umeåhus 14 i Umea granskade sin ekonomi var utgångsläget likartat med äldre stadsbestand: byggd 1967, fyra huskroppar med 36 lägenheter.

Styrelsens fråga var densamma som i många andra föreningar - hur minimera värmenotan utan att försämra komforten? När Riksbyggen, som förvaltar fastigheten, presentationen sin AI-tjänst för värmeoptimering, visade sensorer i lägenheterna används för att styra värmesystemet mer effektivt, bestämde man sig för att testa. Vi har ett gammalt bestånd med dålig isolering och värmeförbrukningen var hög. När Riksbyggen började erbjuda värmeoptimering med AI nappade vi direkt.

Vi hade nog aldrig hittat på det själva om inte de lyft frågan, säger Roland Lundberg, som är ordförande i Umea-hus 14. Att låta en algoritm styra värmen väckte samtidigt en del frågor. Vissa boende var rädda att det skulle bli kallare, andra tyckte att sensorerna lät som en form av övervakning. Några kände sig obekväma med att ha en "datorlina" i deras lägenhet.

Därför satte vi sensorer i ungefär hälften av lägenheterna, framför allt i ytterlägenheterna. Det blev en kompromiss som fungerade bra och dessutom höll nere kostnaden





