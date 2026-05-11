AI-styrning sänker värmekostnaderna för bostadsrättsförening i Umeå

Brf Umeåhus 14 implementerade AI-optimering för sin värme och sänkte energiförbrukningen med 24 procent på ett år, vilket ledde till både ekonomiska vinster och ett stabilare inomhusklimat.

För bostadsrätt sföreningen Umeå hus 14 i Umeå blev vägen till en mer hållbar ekonomi och ett bättre inomhusklimat en digital transformation. Föreningen, som består av fyra huskroppar byggda 1967 med totalt 36 lägenheter, stod inför en utmaning som är typisk för många äldre bostadsbestånd i Sverige: höga energikostnader till följd av bristfällig isolering.

Styrelsens stora huvudvärk var hur man skulle kunna reducera värmenotan utan att det gick ut över boendes komfort. Lösningen kom i form av en avancerad AI-tjänst för värmeoptimering presenterad av förvaltaren Riksbyggen. Genom att implementera smarta sensorer i lägenheterna kunde man börja styra värmesystemet på ett betydligt mer intelligent och effektivt sätt än vad som tidigare varit möjligt med manuella inställningar. Införandet av AI-styrning var inte helt okomplicerat.

När förslaget lades fram väcktes flera frågor och orosmoment bland medlemmarna. Vissa uttryckte en oro för att det skulle bli kallare i hemmen, medan andra kände ett obehag inför tanken på sensorer, som av vissa uppfattades som en form av digital övervakning i den privata sfären. Roland Lundberg, ordförande i Umeåhus 14, beskriver hur man hanterade dessa reaktioner genom att söka kompromisser.

Istället för att installera utrustning i samtliga bostäder valde man att placera sensorer i ungefär hälften av lägenheterna, med ett särskilt fokus på ytterlägenheterna där värmeförlusterna ofta är som störst. Denna strategi lyckades inte bara dämpa oron och respektera integriteten utan bidrog även till att hålla nere installationskostnaderna för föreningen. Resultaten av satsningen blev slående och mätbara.

Mellan mars 2023 och mars 2024 sjönk den totala energiförbrukningen från 707 000 kilowattimmar till drygt 533 000 kilowattimmar, vilket innebär en minskning med hela 24 procent. Rent ekonomiskt landade besparingen på cirka 113 000 kronor. Även om summan kan verka blygsam i jämförelse med mycket stora fastighetskomplex, var den avgörande för Umeåhus 14.

Med totala driftskostnader på omkring 1,8 miljoner kronor och ett ekonomiskt tryck från stigande räntor, innebar denna frigjorda summa ett välkommet utrymme för nödvändigt underhåll och framtida sparande. En intressant aspekt av projektet var att AI-optimeringen samverkade med en ventilationskontroll. Det visade sig att huset var överventilerat, och när detta åtgärdades samtidigt som AI-systemet installerades uppstod en dubbel positiv effekt på energianvändningen.

Den tekniska lösningen bygger på en algoritm som ständigt arbetar i bakgrunden för att lära sig byggnadens specifika värmebeteende. Genom att analysera data från inomhusgivare, kombinera detta med aktuella väderprognoser, solinstrålning och utomhustemperaturer, kan AI-systemet förutse värmebehovet och justera tillförseln automatiskt. Målet är att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen med minsta möjliga energiförbrukning. För de boende har detta resulterat i ett jämnare och behagligare klimat, där systemet snabbt reagerar när kylan återvänder eller när utomhustemperaturen stiger.

Även om enstaka klagomål om kyla kvarstår, kan styrelsen nu luta sig mot konkreta mätdata för att visa att temperaturen faktiskt är korrekt, vilket underlättar kommunikationen med medlemmarna. Roland Lundberg betonar att AI-styrningen inte bara är en ekonomisk vinst utan också ett verktyg för bättre förvaltning. I en roll där man ofta möts av klagomål är det enligt honom värdefullt att kunna presentera konkreta förbättringar och positiva resultat.

Han menar att investeringen, trots en initial kostnad, är mycket lönsam på lång sikt, särskilt för föreningar med hus från 1960-talet eller tidigare där isoleringen är bristfällig. Riksbyggen, som är en av Sveriges största bostadsutvecklare och förvaltare med ansvar för hundratusentals lägenheter, fortsätter att driva denna typ av hållbarhetsinitiativ för att skapa attraktiva boenden för alla. Genom att kombinera modern teknik med traditionell fastighetsskötsel kan äldre bestånd anpassas till dagens krav på energieffektivitet och klimatneutralitet





