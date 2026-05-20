AI-styrning sänkte värmekostnader, förbättrat inomhusklimat [Introduction]: En förening i Umeå testat AI-styrning för att sänka sina energikostnader. Resultatet blev en minskning på 24 procent i förbrukningen, som gav en besparing på cirka 113 000 kronor.

Samtidigt förbättrades inomhusklimatet för de boende. [AI-styrningen]: För att testa AI-styrningen placerade man sensorer i ungefär hälften av lägenheterna, framför allt i ytterlägenheterna. AI-systemet läste byggnadens värmebeteende och anpassade sig efter vädret och inomhusklimatet. [Resultat]: Förbrukningen sjönk med 24 procent, från 707 000 till drygt 533 000 kilowattimmar.

Detta innebar en stor ekonomisk vinst för föreningen. [Inomhusklimatet]: Förbättringen av inomhusklimatet noterades av både de boende och föreningen. De upplevde en jämnare och behagligare temperatur. Uppgifter från mätningar visade också att inomhusklimatet var rätt.

[Villkor]: För Medlemstorg Riksbyggen. [Klartecken]: Riksbyggen, projektledare Mattias Palmqvist, bekräftar resultatet och ser AI-styrningen som en dubbel effekt, då man också åtgärdade en ventilationstillfällighet. [Tips]: För äldre byggnader med dålig isolering kan AI-styrningen ge väldigt bra resultat, då det utförliga arbetet krävs. [Ökad kunskap]: Föreningen fick ett underlag för att fortsätta jobba med justeringar och visade till medlemmarna hur temperaturen faktiskt såg ut i fastigheten





