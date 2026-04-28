AI tar över webben: Över en tredjedel av nya sajter använder AI-genererat innehåll

En ny undersökning visar att AI-genererat innehåll nu utgör en betydande andel av nya webbplatser, vilket väcker frågor om dess inverkan på mångfald, noggrannhet och kvaliteten på information online.

En ny undersökning avslöjar en alarmerande trend: mer än en tredjedel av alla nya webbplatser som lanseras idag innehåller innehåll som genererats med hjälp av artificiell intelligens, AI.

Rapporten, med titeln 'The Impact of AI-Generated Text on the Internet', presenterar data som visar att 17,6% av dessa nya webbplatser är helt skapade av AI, medan ytterligare 35,3% använder AI för att skapa delar av sitt innehåll. Det är viktigt att notera att dessa siffror är baserade på data insamlad fram till maj 2025, vilket innebär att den faktiska andelen AI-genererat innehåll sannolikt är betydligt högre idag.

Forskare från prestigefyllda institutioner som Stanford University, Imperial College London och Internet Archive har samarbetat för att genomföra denna omfattande analys. Deras arbete belyser de potentiella konsekvenserna av den snabba ökningen av AI-genererad text på internet, och väcker frågor om dess inverkan på kvaliteten, mångfalden och tillförlitligheten av information online. Undersökningen pekar på en dramatisk förändring sedan lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022. Före detta datum var förekomsten av AI-genererat innehåll på webben försumbar.

Men inom loppet av drygt två år har AI blivit en betydande kraft i innehållsskapandet. Forskarna har inte bara mätt mängden AI-genererat innehåll, utan också undersökt dess potentiella effekter. En av de hypoteser som bekräftades genom studien är att användningen av AI leder till en minskning av unika idéer och diversifierade perspektiv på webben. Detta beror troligen på att AI-modeller tenderar att generera text som är baserad på befintliga mönster och data, vilket kan resultera i en homogenisering av innehållet.

Det är dock viktigt att notera att studien inte kunde bekräfta en minskning av den faktiska sanningshalten i det publicerade materialet. Detta innebär att även om AI kan bidra till en minskad mångfald av idéer, är det inte nödvändigtvis så att det leder till mer felaktig information. Det är dock en viktig aspekt att fortsätta övervaka, eftersom AI-tekniken fortsätter att utvecklas och förbättras.

Forskarna uttrycker oro över att den ökande förekomsten av AI-genererad text kan leda till en försämring av den semantiska och stilistiska mångfalden på internet. Detta kan få konsekvenser för hur vi söker, förstår och interagerar med information online. En homogenisering av innehållet kan göra det svårare att hitta unika och värdefulla perspektiv, och kan också minska vår förmåga att kritiskt granska information. Rapporten understryker behovet av fortsatt forskning och utveckling av metoder för att identifiera och hantera AI-genererat innehåll.

Det är också viktigt att öka medvetenheten om de potentiella riskerna och fördelarna med AI-tekniken, och att främja en ansvarsfull användning av AI inom innehållsskapandet. Framtida studier bör fokusera på att undersöka hur AI-genererat innehåll påverkar olika typer av webbplatser och användargrupper, samt att utveckla verktyg för att hjälpa användare att skilja mellan mänskligt och AI-genererat innehåll. Den snabba utvecklingen inom AI kräver en kontinuerlig anpassning och utvärdering av dess inverkan på informationslandskapet





