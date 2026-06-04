AI-tiderna utmanar traditionellt fastställda löneutvecklingar

AI-tiderna håller på att omförhandla traditionellt fastställda löneutvecklingar. Mångas anställda förväntar sig en årlig löneökning som belöning för det utförda jobbet, men i AI-tider håller det kontraktet på att omförhandlas.

AI-tiderna håller på att omförhandla traditionellt fastställda löneutvecklingar . Mångas anställda förväntar sig en årlig löneökning som belöning för det utförda jobbet, men i AI-tider håller det kontraktet på att omförhandlas.

Det amerikanska mjukvarubolaget Teradata har meddelat sina omkring 5 100 anställda att de inte ska räkna med några generella löneökningar under 2026. Anställda som arbetat länge inom bolaget uppger att årliga löneökningar tidigare varit vanliga, även om de inte varit garanterade. Prestationsbaserade bonusar och aktieprogram påverkas dock inte av beslutet





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