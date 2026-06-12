Februari:s rapporter om AI-tjänster med massiv användartillväxt efter OpenAI-kontrovers, medan SpaceX förbereder sig för en efterfrågad börsnotering. Clean Motion ändrar emissionsplaner på grund av marknadens_dålighet. Europeiska aktier, särskilt inom lyx- och flygsektorer, återfick marknadens_förtroende efter geopolitisk_händelser och sjunkande oljepriser.

Redan i februari rapporterade företaget att det hade över 900 miljoner veckovisa aktiva användare samt sex gånger fler månatliga mobilsessioner och webbbesök än närmaste AI-konkurrent.

AI:s tillväxttakt noterades vara på 640 procent respektive 973 procent på årsbasis. En analys från Sensor Tower indikerar också att Claude fick en signifikant uppsving tack vare den offentliga reaktionen på OpenAI:s avtal med USA:s försvarsdepartement i februari. Samtidigt öppnar ett samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB för läsare att kommentera artiklar på Afv. Det är Ifrågasätt som helt ansvarar för kommentarsfunktionen medan Afv inte granskar innehållet i förväg och kommentarerna faller utanför Affärsvärldens utgivaransvar.

Ifrågasätts egna användarvillkor tillämpas. På aktiemarknaden dragar Clean Motions styrelse tillbaka ett emissionsförslag på grund av negativ kursutveckling. Företaget kommer istället att söka ett emissionsbemyndigande under dagens årsstämma. Elon Musks rymdbolag SpaceX är på väg mot en mycket afterfrågad börsdebut med ett kraftigt övertecknat erbjudande som flera marknadsindikatorer pekar på.

Europeiska lyxaktier noterade starkaökningar efter rapporter om ett möjligt avtal mellan Iran och USA som skulle leda till återöppning av Hormuzsundet. Dessutom steg europeiska flygbolagsaktier kraftigt på fredagen efter att oljepriserna sjunkit i efterföljden till att USA:s president Donald Trump förklarat att USA hade avslutat kriget mot





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