AI Used for Flawless Network Fishing Emails, Convincing Background Stories, and Deepfakes

AI is being used to create flawless network fishing emails, compelling background stories, and even deepfakes that mimic real individuals. In some cases, as little as 15 seconds of footage is needed to create a convincing imitation of a person's voice. The abundance of material available in podcasts, interviews, and social media platforms poses a significant threat. Cybercriminals are already exploiting AI, and the AI-driven 'capability' has outpaced the ability of security professionals to keep up with the escalating sophistication of attacks. To counter this threat, organizations need AI systems that can keep pace with the AI-driven 'capability' and maintain control and precision. Arctic Wolf, a cybersecurity and AI company, is building solutions that combine agentic AI with human experts to provide real-time threat detection, risk management, and security monitoring.

AI används nu för att skriva felfria nätfiskemejl på valfritt språk, bygga övertygande bakgrundshistorier och - det kanske mest skrämmande - skapa deepfakes som imiterar verkliga personer.

- I vissa fall kan det räcka med femton sekunders inspelning för att skapa en trovärdig kopia av din röst. Tänk på hur mycket material som finns tillgängligt i poddar, intervjuer och sociala medier, säger Christopher Fielder, Field CTO på cybersäkerhetsföretaget Arctic Wolf. Sådana hot är redan verklighet. 2025 uppmärksammades storbanken DNB i Norge sedan både dess VD och finansdirektör fått utseende och röst kopierade med AI.

Bedrägeriförsöket avslöjades bara för att någon reagerade på att 'direktören' i videomötet var sommarklädd - mitt i vintern. *Deepfakes är bara en av många möjligheter som hotaktörerna får genom AI. Det handlar både om kvalitet och kvantitet. Tekniken används också för att skala upp och automatisera attacker eller hitta nya sårbarheter med en hastighet som ingen människa kan matcha.

För att kunna försvara oss behövs system som kan jobba minst lika snabbt, men med bibehållen kontroll och precision. Sådana lösningar byggs nu med agentisk AI - det vill säga AI-system som tar automatisering till en ny nivå genom att självständigt resonera, planera och utföra en rad åtgärder för att lösa en omfattande uppgift. Cyberbrottslingar har varit snabba med att utnyttja AI.

Att företagens säkerhetsansvariga haft svårt att hänga med i den AI-drivna 'kapprustning' som följt beror främst på att de ställer högre krav på tekniken. - I säkerhetsbranschen har vi varit skeptiska, och det med rätta. Tidiga AI-modeller har plågats av bristande pålitlighet, med problem som 'hallucinationer' eller att modellerna tappar förmåga över tid, säger Christopher Fielder.

Inom cybersäkerhet krävs det AI som verkligen går att lita på och Arctic Wolf bygger därför sina lösningar med en kombination av agentisk AI och mänskliga experter - både företagets egna och hos kunderna. Övervakningen av IT-miljöer och nätverk förvandlas till en högt automatiserad process. Men människan finns kvar i loopen och behåller kontrollen.

- Det handlar om samverkan mellan människa och maskin: AI kan spana efter hot, hantera väldiga datavolymer och gallra ut misstänkta händelser - och gör detta enormt snabbt. Våra specialister bidrar med bedömning, kontextförståelse och den kreativitet som krävs för att hantera helt nya typer av hot, säger Christopher Fielder. Cybersäkerhet mäts i slutändan inte i hur sofistikerad tekniken är, utan i den faktiska förmågan att stoppa attacker och skydda verksamheten.

Genom att kombinera intelligenta system med erfarna mänskliga operatörer kan försvararna behålla övertaget även i en värld där AI finns överallt. - AI är ett neutralt verktyg, tekniken är varken god eller ond i sig. Det är som en hammare, du kan använda den både för att bygga saker och slå sönder, avslutar Christopher Fielder. Arctic Wolf är ett cybersäkerhets- och AI-företag som stoppar cyberrisker och bygger motståndskraft hos kunderna i deras dagliga verksamhet.

Genom sin Aurora-plattform kombinerar Arctic Wolf AI med säkerhetsexpertis i världsklass och erbjuder säkerhetsövervakning dygnet runt för att upptäcka och agera mot hot, samt riskhantering





