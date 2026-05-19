AI-utmaningar gemensamma för kommuner och regioner

Markus Bylund, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berättar om hur kommuner och regioner hanterar utmaningar som uppstår när det gäller AI. Han nämner bland annat juridiska tolkningar, datasäkerhet, kompetensförsörjning och förändringsledning.

Alla kommuner och regioner är unika, men när det kommer till AI är många av utmaningarna gemensamma. På mötesplatsen Morgondagens Samhälle berättar SKR:s digitaliseringschef Markus Bylund om hur kommuner och regioner hanterar dem gemensamt och slippa fastna i piloter.

Många AI-piloter pågår, men innan en pilot blir till en lösning som gör nytta för medborgarna är det en del utmaningar som måste hanteras. Det handlar till exempel om vilka problem som ska adresseras först med AI-tillämpningar, hur man mäter nyttan med en AI-lösning och hur riskerna ska bedömas, tillgänglighet till data, juridiska tolkningar och etiska överväganden, brist på spetskompetens, förändringsledning och den digitala skulden. Under våren har Handslaget för digitalisering utökats med en kommungemensam AI-satsning.

Regionerna inledde sin satsning redan för två år sedan. Inom samarbetet är tanken att skapa gemensam kompetens, att hjälpas åt att ska goda förutsättningar för AI och att undanröja hinder för tillämpningarna. I de här fyra vertikalerna arbetar vi med samma case samtidigt. Grundprincipen är att inte bara sitta och prata datatillgänglighet i allmänhet utan att göra det utifrån konkreta case.

I regionernas fall handlar det hittills om sensorer för fallprevention, ambient scribes, ögonbottenscanning och schemaläggning. Tanken är att det ska finnas ett färdigt material för kommuner och regioner att plocka hem och använda och på så sätt kunna hoppa över ett stort antal steg på vägen som annars hade blivit väldigt kostsamma. Det här kan bidra till ett stort antal nyttor i tillämpningen av AI. Det bidrar så klart också till en ökad förståelse av AI i stort.

Det kortar tiden det tar att bestämma sig för ett införande och det underlättar anskaffning av tekniken





