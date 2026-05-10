AIK-Djurgården 4-2

Efter en turbulent andra halvlek, där matchen avbröts på grund av en högsmäll och onödig eld, avgjordes AIK-Djurgårdens möte på Strawberry arena. 24 november 2021, med 4–2 till Djurgården, och kom på många sätt till en spännande slut.

Det var första dvärgrädssegern på Strawberry arena sedan juli 2020, under coronapandemin. Djurgården fick en drömstart medan derbypubliken var som högstljuddat. I tionde minuten slog Bo Hegland en crossboll till Patric Åslund, som spelade bakåt till Hampus Findell för 1–0.

I 15:e minuten utökade istället Djurgården. På en hörna nickade Miro Tenho in 2–0 efter att AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt missade bollen som flög över hans huvud.svara genom Zadok Yohanna som tog sig förbi Djurgårdens Mikael Marques och spelade fram Kevin Filling till ett helt öppet mål. 2–1 och AIK hade känning på kvittering. 17-årige Filling slog till igen. Axel Kouames skott gick i stolpen och Filling petade in bollen, men målet dömdes bort för offside.

Ett omdiskuterat beslut då Filling var onside när skottet avlossades. Fortsatt 2–1 till Djurgården. Det brann i AIK:s klack under första halvlek. Det skulle även till att matchen avbröts i andra halvlek.

I 25:e minuten avbröts derbyt tillfälligt. En hög smäll hördes från AIK-klacken och folk lämnade mitten av läktaren. En eld uppstod, men den släcktes snabbt och matchen återupptogs. Halvleken avslutades med att Bo Hegland slog en perfekt frispark till Mikael Marques, som nickade in 3–1, helt fri efter att AIK tappat markeringen.

Domaren Mohammed Al-Hakim blåste av halvleken till hemmapublikens buande. Derbyt återupptogs innan matchen återigen avbröts. Efter några minuter fylldes arenan med gul rök från AIK-klacken och lagen gick in i spelartunneln. När spelet återupptogs blev det mer tillknäppt och försiktigt spel.

Djurgården fokuserade på försvar, att dra ut på tiden och på kontringar. AIK lyckades inte bryta igenom försvaret. Matchen var dock inte avgjord. AIK reducerade igen i 63:e minuten genom Dino Besirovic.

På en hörna var mittfältaren starkast i luften och nickade in 2–3, trots att Djurgårdens målvak Jacob Rinne blev stämplad av målskytten utan åtgärd från domaren. Men Hegland kunde avgöra med två mål, Kristian Lien avslutet en frispark i 89:e minuten till 4–2. Detta blev sista gången dessa lag möttes i allsvenskan





