AIK och Kovacs kvar i förhandling - tjeckiska klubbar och Lugano hotar

AIK har gjort ett erbjudande till forwarden Kovacs om ett årskontrakt med en månadslön på 250 000 kronor, men spelaren vill ha minst två år. Samtidigt har konkurrensen från tjeckiska storklubbar och schweiziska Lugano intensifierats, vilket gör att AIK måste fatta ett beslut i närtid om att förlänga kontraktslängden för att behålla hoppet om värvningen.

Men tiden tickar och nu handlar det om ett beslut i närtid om affären över huvudtaget ska bli av, enligt uppgifter till Expressen. Han hade redan flyttat hem till Stockholm med familjen och förberedde sig för att skriva ett längre kontrakt med klubben.

Sedan dess har det varit förhållandevis tyst kring Kovacs, trots att flera lukrativa erbjudanden från Europa legat på bordet. 29-åringen har dock valt att avvakta med att skriva på. När affären föll i den första vändan försvann samtidigt den tilltänkta externa finansieringen bakom värvningen. AIK har därefter tvingats arbeta för att hitta nya ekonomiska lösningar, som gjort att man kunnat jobba vidare för att få affären klar.

Enligt uppgifter har AIK nu erbjudit Kovacs ett kontrakt värt omkring 250 000 kronor i månaden över ett år. Forwarden vill däremot ha minst två år för att skriva på, något AIK i dagsläget inte valt att erbjuda. Samtidigt har konkurrensen hårdnat de senaste veckorna. Tjeckiska storklubbar, liksom schweiziska Lugano, har gett sig in i jakten och erbjuder enligt uppgifter betydligt mer lukrativa avtal - både ekonomiskt och sett till kontraktslängd.

Nu ligger bollen hos AIK för att få till en affär, och enligt uppgifter till Expressen har klubben fram till fredag på sig för att bestämma sig om man vill gå vidare i förhandlingarna med fler år eller inte.





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AIK Kovacs Fotboll Överföring Kontrakt Lugano Tjeckien

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