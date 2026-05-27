AIK:s seger mot Häcken belyser landslagsfrågor och lagets utveckling

Ett innehållsrik matchrecension som belyser AIK:s nya nivå mot Häcken, landslagsutvaldets beslut kring Anna Anvegård och spelarnas individuella prestationer.

I denna recension efter AIK s seger mot Häcken i damallsvenskan väcks flera intressanta frågor om landslagsut till spelare som Felicia Schröder , Elma Junttila Nelhage och framför allt Anna Anvegård .

Ändå har Anvegård fått stå utanför den svenska landslagstruppen trots att hon verkar återhämta sig från sina tidigare skador och visat stark form. Det framstår som en motsägelse att ta med andra skadade spelare men utesluta Anvegård, särskilt när hon just byttes in i matchen mot AIK och visat att hon kan prestera. Detta väcker reflektioner över vad landslagstränaren Tony Gustavsson egentligen ser och värderar i sin urvalssprocess.

Samtidigt är det viktigt att inse att alla spelare är olika och attstrategiska överväganden kan skilja sig åt, men målet är ändå att få tillbaka så starka spelare som möjligt, särskilt när de är i form. AIK har gjort en imponerande utveckling under denna säsong. I motsats till tidigare år har klubben inte bara förbättrats marginalt, utan faktiskt byggt en ny struktur från grunden. Detta har höjt både lägsta och högsta prestandanivån.

Man har inte bara blivit bättre, utan kan nu faktiskt konkurrera med de bästa lagen i damallsvenskan. Mot Häcken visade AIK både defensiv soliditet och offensiv skärpa. Trots att Häcken fick tillstånd att ha boll i vissa faser, kunde de aldrig bryta genom AIKs försvar. Det avgörande målet kom av en väl utförd kombination där Daniella Famili lekade in bollen till Nova Selin, som sedan kunde skicka vidare till Ellie Junetoft för att skjuta.

Oavsett om bollen var över mållinjen innan Junetoft rörde den, så var hon på plats och kapade situationen. Matchen var spännande ända till sista sekunderna. Efter att Häcken fått en straff i slutminuterna, som Felicia Schröder lyckades gå i mål, såg det ut som ett oavgjort. Men i den sista minuten, den 97:e, kunde Linda Sembrant med ett kraftfullt ingripande återge AIK ledningen.

Detta gjorde att Häckens segersvit bröts och AIK kunde fira en dramatisk seger. Betydelsen av denna vinst är stor för AIK:s självförtroende och position i tabellen. Det visar att laget inte bara kan spela bra, utan också vinna matcher mot toppklubbar. Nova Selin var en klar framgångsfaktor i matchen och har varit ett av AIK:s starkaste kort under säsongen.

Hon involverades direkt i det avgörande målet och visade överlägsen teknisk förmåga och positionsförståelse. Anna Oscarsson levererade en stabil defensiv prestation tillsammans med Sembrant och bidrog också offensivt med kreativa passningar. Men den största stjärnan på planen var Alva Selerud. Hennes utveckling har varit tydlig match efter match, och mot Häcken visade hon både tufft försvar precis som passningssäkerhet i anfallet.

Det är spelledare som Selerud som visar att AIK inte bara är ett defensivt organiserat lag, utan också har individualiteter som kan ta spel på sig. Frågorna om Vilma Wolters och landslagsutvalget är fortfarande relevanta. Även om AIK lyfter som lag, finns individuella spelare som kanske inte får samma uppmärksamhet på nationell nivå. Att förstå Gustavssons kriterier kräver en djupare insikt i hans strategi och hur han ser på olika roller i landslaget.

Samtidigt måste vi också inse att formen kan skilja sig åt mellan klubblag och landslag, och att en spelare kan lysa i ett system men inte nödvändigtvis passa in i en annan konfiguration. Det är dock svårt att inte se Anvegårds inkomst som ett tecken på att hon är redo att bidra på högsta nivån, särskilt när hon nu är skadefri och visar sig på täta matcher.

AIKs framgång ger också ett extra skikt av trovärdighet åt spelare från klubben när det gäller landslagsutlämnande





