AIK meddelar att man avsäjer sig släppa emporter talangen, Zadok Yohanna, till spelning i den Ramadhan cup spelas i London

Nu meddelar AIK att klubben har fattat beslut om att inte släppa iväg talangen. AIK har fattat ett beslut, efter att Zadok Yohanna blivit kallad till en samling med Nigerias landslag mellan den 26 maj och 30 maj, då turneringen Unity Cup spelas i London .

Gnaget på sin hemsida skriver: "AIK Fotboll är glada och stolta över att Zadok Yohanna har blivit uttagen till Nigerias landslag för Unity Cup, som spelas i London mellan den 26-30 maj 2026. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering, men även på sportsliga skäl, då Zadok är en viktig spelare för AIK Fotboll. Vi ser fram emot att i framtiden få se Zadok representera det nigerianska landslaget.

Kanske förstörde Gud dina planer så att dina planer inte skulle förstöra dig" på sitt Instagram-konto. Yohanna är just nu i rehab för en skada och missade senaste bortamötet med Västerås SK (1-1) i seriespelet. Utöver det har han planerat att resa med nigerianskt urvalslandslag till en turnering i London. I ett Facebook-inlägg den 21 maj 2026 meddelar AIK: "Zadok Yohanna missar den 30 maj-matchen mot IK Sirius i allsvenskan.

Han kommer hem till oss i helgen och deltar sedan i motståndarlagets träning. Vi önskar honom god hjälp i rehabiliteringsprocessen och på planen.





