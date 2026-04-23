Airolit säkrar finansiering genom EKN för fortsatt expansion

Airolit , ett Mölndalsbaserat företag specialiserat på drönarteknik för krävande miljöer, har säkrat finansiering genom EKN:s Exportsprånget, en rörelsekreditgaranti. Detta möjliggör för Airolit att fortsätta sin snabba tillväxt och expansion, särskilt inom exportmarknaden.

Företaget grundades 2017 och har snabbt etablerat sig som en viktig aktör inom drönarindustrin, med fokus på att leverera högpresterande drönarsystem anpassade för nordiska och arktiska förhållanden. Airolits drönare används för en rad olika applikationer, inklusive radarspaning, kamerabevakning, fiberläggning, mindetektering och som mobila master. Behovet av dessa drönare ökar i takt med ökade försvarsbudgetar och ett växande behov av funktionsbärare i samhällets kritiska infrastruktur.

Airolit har tidigare haft svårigheter att säkra traditionell bankfinansiering på grund av att företaget befinner sig i en tidig fas och saknar de säkerheter som banker vanligtvis kräver. EKN:s garanti täcker 75 procent av bankens risk, vilket möjliggjorde ett lån från SEB och ger Airolit den nödvändiga rörelsekapitalet för att fortsätta sin utveckling och expansion. Den ökade tillgången till kapital kommer att användas för att öka produktionskapaciteten, utveckla nya projekt och fortsätta växa internationellt.

Airolits nästa steg är att expandera till Europa, med särskilt fokus på andra Natoländer. Företaget siktar på att fortsätta vara marknadsledande inom sin nisch inom fem år, men på ännu fler marknader. Claes Kjölhede, vd för Airolit, betonar att samarbetet med EKN har varit avgörande för att nå dessa mål.

Rickard Rosengren, Airolits företagsrådgivare på SEB, framhåller att Airolit har en kompetent ledningsgrupp, en aktiv styrelse och en stark ägarbild, men att den tidiga fasen av företaget utgjorde en utmaning för finansieringen. EKN:s garanti, tillsammans med Airolits trovärdiga prognoser, möjliggjorde en lösning som gör det möjligt för Airolit att förverkliga sina expansionsplaner. SEB ser Airolit som ett företag med stor potential och starkt momentum och är glada över att kunna bidra till deras fortsatta resa.

Denna typ av finansieringslösning är viktig för att stödja små och medelstora företag som befinner sig i en tidig fas och har svårt att få tillgång till traditionell bankfinansiering. EKN:s Exportsprånget är ett verktyg som syftar till att minska finansiella risker för företag och banker och därmed stärka svensk export. Genom att erbjuda garantier för rörelsekrediter kan EKN hjälpa företag att få ja från banken och därmed möjliggöra tillväxt och export.

Airolits framgångsberättelse är ett exempel på hur detta verktyg kan bidra till att stärka konkurrenskraften för svenska företag på den internationella marknaden. Företaget har visat en imponerande tillväxttakt sedan grundandet 2017 och har en tydlig vision för framtiden. Genom att fokusera på högpresterande drönarsystem anpassade för krävande miljöer har Airolit skapat en unik position på marknaden. Den ökade finansieringen kommer att ge företaget möjlighet att fortsätta investera i forskning och utveckling, vilket är avgörande för att behålla sin ledande position.

Dessutom kommer det att möjliggöra för Airolit att utöka sin närvaro på internationella marknader och bidra till att stärka Sveriges export. Airolits satsning på Europa, särskilt Natoländer, är ett strategiskt drag som kommer att ge företaget tillgång till en stor och växande marknad





