Aixia redovisar minskad omsättning i första kvartalet

It-konsulten Aixia visar upp ett resultat för första kvartalet som tyngs av en minskad omsättning. Bolagsledningen betonar dock att man genomfört viktiga effektiviseringar och förbättrat den underliggande lönsamheten.

It-konsultbolaget Aixia har presenterat sin delårsrapport för årets första kvartal, vilken präglas av en betydande nedgång i de finansiella siffrorna jämfört med samma period föregående år. Bolagets omsättning landade på 44,7 miljoner kronor, vilket innebär en kraftig minskning med 48 procent från fjolårets 85,9 miljoner kronor. Det är dock av största vikt att sätta denna siffra i perspektiv, då det föregående årets siffror var dopade av en betydande engångstransaktion på 44 miljoner kronor. Om man exkluderar denna extraordinära post ser bilden av den underliggande verksamheten något annorlunda ut, även om marknadsläget fortsatt innebär utmaningar för it-sektorn.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,5 miljoner kronor, vilket är en markant sänkning från 3,0 miljoner kronor under första kvartalet förra året. Detta gav en rörelsemarginal på 1,1 procent, att jämföra med 3,5 procent för ett år sedan. Resultatet efter skatt stannade på 0,1 miljoner kronor, vilket motsvarar ett vinst per aktie på blygsamma 0,05 kronor, ned från 1,38 kronor per aktie under motsvarande period 2023. Trots dessa siffror betonar bolagsledningen att företaget befinner sig i en omställningsfas där fokus ligger på att bygga en långsiktig och hållbar grund för framtiden.

VD Bergkvist väljer att se positivt på kvartalets arbete och menar att resultatet inte bör avfärdas trots den finansiella nedgången. Han understryker att organisationen under perioden genomgått en omfattande effektivisering, vilket inneburit optimerade interna processer och en stärkt bruttomarginal i den kärnverksamhet som bolaget nu fokuserar på. Genom att trimma kostnadsmassan och fokusera på mer lönsamma affärsområden hoppas Aixia kunna stå bättre rustade när marknadsklimatet vänder. Framöver ligger utmaningen i att balansera kostnadskontroll med förmågan att driva organisk tillväxt i en konkurrensutsatt bransch.

Även om siffrorna för det första kvartalet tynger aktien, menar ledningen att de strategiska stegen som tagits under våren kommer att bära frukt i form av ökad stabilitet och bättre lönsamhet under kommande kvartal, under förutsättning att efterfrågan på bolagets it-tjänster håller i sig och att effektiviseringsarbetet fortsätter enligt plan. Marknaden inväntar nu tecken på en tydligare vändning i försäljningen för att bekräfta att den nya strategin är den rätta vägen framåt för bolaget.





