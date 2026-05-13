Aklagare misstänker medveten ryktexpedition i Borlänge skola–Skollöften under dag om oron

Åklagaren Joel Henning misstänker att falska rykten och medveten vilseledande låg bakom att 16 skolor i Borlänge stängde dagen efter

Nu misstänker åklagare Joel Henning att falska rykten spreds – medvetet. Erik Gatu, kommunpolis, Jimmy Spolander biträdande lokalpolisområdeschef och Jörgen Olsson, kommundirektör, håller pressträff om att skolorna i Borlänge stängt under dag.

Bilden är från 22 april. Meddelandet tolkades hotfullt och 16 kommunala skolor i Borlänge höll stängt nästa dag, 22 april. Fem friskolor följde efter. Nu misstänker åklagare Joel Henning att någon person medvetet spritt falska rykten – i samband med oron kring den försvunna pojken.

Om man slår larm om fara, fast uppgifterna är falska, och drar i gång ett säkerhetspådrag, kan man dömas till böter eller fängelse. Falskt larm innebär att en person med uppsåt sprider ut falska uppgifter. Åklagare Joel Henning menar att man måste skilja mellan oro och medvetet vilseledande– Det som jag vill utreda om det finns en person som lämnat falska uppgifter i syfte att skapa den här situationen som blev: Skolor som stängde. Polispådrag.

Den försvunne pojken hittades samma dag som skolorna höll stängt och anhölls, misstänkt för grovt olaga hot. Men två dagar senare friades han helt från misstankar och utredningen las ner. Åklagaren gick ut med ett skarpt uttalande där han slog fast att pojken var oskyldig. – Jag håller med om att det är ett skarpt citat, det var medvetet.

Jag ville att det skulle bli tydligt att detta har handlat om ryktesspridning och misstolkningar. Därför använde jag ordet ”oskyldig” – det förstår alla, sa han efteråt till Expressen. Nu har Henning startat en ny utredning mot en annan person, denna gång med rubriceringen falskt larm. Han vill inte avslöja detaljer om åtgärder och status i utredningen.

