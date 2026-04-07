Aktieaffär värd 30,2 miljoner kronor genomförd – samt andra börsrelaterade nyheter

En aktieaffär på 30,2 miljoner kronor genomfördes utanför handelsplatsen. Samtidigt presenteras andra börsnyheter om bland annat nya noteringar, serieförvärvare och emissioner. Här får du de senaste uppdateringarna på finansmarknaden.

En transaktion värd 30,2 miljoner kronor har genomförts utanför handelsplatsen, där aktier köptes till kursen 13,95 kronor per aktie. Detta framgår av Finansinspektionen s insynsregister, vilket indikerar en betydande affär.

Under 2025 noterades 21 bolag på börserna i Skandinavien, vilket visar på en aktiv marknad för nya noteringar. Den första handelsdagen präglades av en genomsnittlig kursuppgång på 9,4 procent för dessa bolag. I en relaterad notis sticker serieförvärvaren Lagercrantz ut bland andra serieförvärvare på börsen, med en hög andel egna produkter. Nyligen presenterade bolaget nya finansiella mål, vilket signalerar en framåtblickande strategi. Samtidigt har finansjätten Blackstone rest 10 miljarder dollar till sin senaste opportunistiska kreditfond, vilket uppnådde sitt tak efter överteckning, enligt Bloomberg News. Inom den politiska sfären och bland opinionsundersökningsföretag, som Novus på börsen, upplever vi en del svängningar. Aktien har historiskt sett presterat väl när det är stora förändringar på politiska arenan. Vidare, i Afv Emissionsguide, har röntgenteknikbolaget Luxbright beslutat om en riktad emission på 2,6 miljoner kronor och en företrädesemission på 16,9 miljoner kronor.





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Frankrike tar hem allt guld från USA – fler kan följa efterFrankrike har hämtat hem allt guld från USA. Samtidigt växer kraven på andra europeiska länder att göra likadant.

Läs mer »

Ännu en bronstjuv har slagit till i Malmö: ”Han har jobbat i fint ljus, rackaren”Minnesmonument över Eric Sigfrid Persson och Friluftsstaden är borta.

Läs mer »

Korruptionsskandal skakar kroatiska skidlandslaget – chef efterlystVedran Pavlek, tidigare chef för det kroatiska alpinlandslaget, anklagas för korruption och är efterlyst av Interpol. Samtidigt återvänder Savannah Guthrie till Today-show efter moderns försvinnande, och Bangladesh kämpar mot ett mässlingsutbrott. Elfel stör tågtrafiken i Stockholm, och drivmedelspriserna förväntas stiga. Flera skyddade boenden för kvinnor har tvingats stänga, men navelsträngsblodbanken i Göteborg har återöppnats. SHL-klubben gör förändringar i ledarstaben.

Läs mer »

WHO stoppar evakueringar från Gaza och Artemis II rundar månenVärldshälsoorganisationen (WHO) stoppar evakueringar från Gaza efter en dödlig incident. Samtidigt har Artemis II-expeditionen rundat månen och satt nytt rekord.

Läs mer »

Död gråval, våld i Gaza, hundbett och seismisk händelseEn ung gråval har hittats död i Washington, minst tio personer har dött i en attack i Gaza, en man har blivit biten av en hund och en seismisk händelse har inträffat i Kiruna.

Läs mer »

Misstänkt farligt föremål i Malmö och ren hittad skadad i IdreEtt misstänkt farligt föremål har hittats i Malmö vilket lett till avspärrningar. Samtidigt har en skadad ren upptäckts i Idre, vilket lett till en polisanmälan om djurplågeri.

Läs mer »