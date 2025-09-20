Aktuella händelser: Farligt föremål i Malmö, cyberattack mot flygplatser, krig i Ukraina och andra nyheter

En sammanfattning av aktuella händelser, inklusive hantering av ett misstänkt farligt föremål i Malmö, effekterna av en cyberattack på europeiska flygplatser, den pågående konflikten i Ukraina samt andra händelser såsom jordskalv, brott och brand.

Ett misstänkt farligt föremål har upptäckts i en trappuppgång i Rosengård , Malmö , vilket har lett till att polisen agerar på plats. Sara Andersson från Polisen Syd bekräftar att de är där för att undersöka föremålet och att bombskyddet har kontaktats för att bedöma dess farlighet. Trappan har spärrats av och boende har evakuerats i väntan på att specialister ska kunna utvärdera situationen.

Denna händelse visar på vikten av noggranna säkerhetsåtgärder och samarbete mellan olika myndigheter för att säkerställa allmänhetens trygghet.\Parallellt med detta har flera europeiska flygplatser drabbats av omfattande störningar orsakade av en cyberattack. London Heathrow, Bryssel och Berlin är några av de flygplatser som rapporterar förseningar och inställda flyg på grund av attacken mot Collins Aerospace, en viktig tjänsteleverantör för många globala flygbolag. Denna attack belyser de sårbarheter som finns inom den digitala infrastrukturen och de potentiella konsekvenser som cyberattacker kan ha på kritisk infrastruktur. Utöver flygstörningarna har Uddevalla upplevt en arbetsplatsolycka där två personer fick ström i sig och fördes till sjukhus.\Under natten mot lördagen utsattes Ukraina för en massiv attack, enligt president Volodymyr Zelenskyj, med rapporter om döda och skadade i flera regioner. Ryssland ska ha avfyrat kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare mot Ukraina. Attackerna har riktats mot infrastruktur, bostadsområden och civila företag, vilket har lett till förödelse och lidande. Samtidigt registrerades ett jordskalv väster om Skellefteå, som kändes tydligt i området. Andra händelser inkluderar en man som gripits efter att ha tagit fel på port och orsakat skadegörelse i Märsta, samt gripanden i Vänersborg misstänkta för mordförsök. I Helsingborg rånades en pojke av tre män på elsparkcyklar, och i Göteborg brann en lokal som kopplas till Hells Angels





