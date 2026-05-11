Aktuellt i näringslivet: Intel stiger över 5% i förhandeln, Colosseum Global Alpha har en tung start, Dicot Pharma har en företrädesemission, Dua Lipa stämmer Samsung, Nordea skruvar ner BNP-prognosen, Annika Winsth tror på starka utsikter

Denna artikel sammanfattar de senaste nyheterna inom näringslivet, inklusive Intel:s stigande över 5% i förhandeln, Colosseum Global Alpha:s tunga start, Dicot Pharma:s företrädesemission, Dua Lipa:s stämning mot Samsung, Nordeas nedskärning av BNP-prognosen, Annika Winsth:s positiva syn på utsikterna och regeringens tonläge.

Intel stiger över 5% i förhandeln på måndagen efter uppgifter om samarbete med SK Hynix kring EMIB-teknik för halvledarpaketering. Hedgefonden Colosseum Global Alpha har haft en tung start och backade 19,8% i april.

Biotechbolaget Dicot Pharma har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 210 Mkr före kostnader. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa stämmer elektronikjätten Samsung och kräver minst 15 miljoner dollar i skadestånd. Nordea skruvar ner BNP-prognosen för Sverige, men chefekonomen Annika Winsth tycker ändå att utsikterna är starka – och att regeringens tonläge förvirrar





