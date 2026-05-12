Albert Philipsen är tillbaka efter en svår krasch och guldmedaljör i JVM 2023

📆2026-05-12 21:36:00
Albert Withen Philipsen, som tillhör tyska Lidl-Trek och har JVM-guld i handboll, berättar om en intensiv och skrämmande incident där han blev i åttio kilometer i timmen. Han kom ut från det svåra sken utan allvarliga skador, men fortfarande effogad.

Philipsen berättar själv om händelsen, som utspelade sig i förra veckan: "Jag minns inte mycket. Ena minuten åkte jag nedför i 80 kilometer i timmen och det nästa jag minns är att jag ligger på marken – ensam och halvt medvetslös – och försöker använda det lilla fönstret av adrenalin jag har för att ringa till räddningstjänsten medan blod rann nedför mitt ansikte".

Albert Withen Philipsen on Instagram: "Sometimes shit happens, and the last few days have been pretty rough… I had a nasty training crash on Friday. I don’t remember much – one minute I was descending at 80kmh and the next thing I remember was lying on the ground – alone, half conscious, trying to use the small window of adrenaline to call the emergency services while blood was dripping down my face.

I think this is the first time I’ve ever truly been scared after a crash. Fortunately, I was found quickly, and a group of people did an amazing job handling the situation until the ambulance arrived.

A special thank you to @groendahljansen , @henry__coote , and everyone else who was there — you all made a huge difference 😀 And a big thanks as well to @xabierzabalo for being there at the hospital, and to everyone at @lidltrek for all the support 🙏 I feel extremely lucky to be back home with no internal injuries, apart from a heavy hit to the head, and no broken bones – even though I’m still pretty banged up right now.

You know it was a proper crash when the clinic runs out of bandages after two days 😅 Recovery will take some time, but I’ll come back stronger 👊" Phillisens JVM-guld i Glasgow 2023 och likavel svensk Jakob Söderviks stall, Lidl-Trek, hör till tyska märket Lidl

Read more »

