Albin Ekdal öppnar upp om sina fotbollslöner och sparande

Albin Ekdal delar med sig av sina löner från Juventus, Sampdoria och Spezia, samt hur han sparade pengar genom att investera i indexfonder.

Albin Ekdal , den svenske fotbollsspelaren som har spelat i flera europeiska toppklubbar, har i podcasten Ett rikare liv öppet berättat om sina löner och hur han har sparat sina pengar.

Ekdal, som har representerat klubbar som Juventus, Sampdoria, Spezia, Brommapojkarna och Djurgården, samt gjort 70 landskamper för Sverige, avslöjar att han började tjäna pengar vid precis rätt tillfälle. Han säger att han lade undan mellan 20 000 och 30 000 kronor i månaden under sin tidiga karriär, vilket lade grunden för hans framtida sparande. Under sin tid i Juventus, dit han kom 2008, tjänade Ekdal runt 1,5 miljoner kronor netto per år.

Även om det var mycket pengar för honom personligen, var det en låg lön i Serie A-sammanhang. Han förklarar att det fanns ett system där spelarna antingen fick en engångsbonus efter ett visst antal matcher eller en höjning av grundlönen. Under tre säsonger i Juventus tjänade han totalt cirka 60 miljoner kronor. I Sampdoria var lönen mellan 10 och 20 miljoner per säsong, medan den i Spezia var något lägre.

Ekdal betonar vikten av att inte falla i fällan att spendera alla pengar på lyxiga bilar och klockor, vilket många fotbollsspelare gör. Han tackar sin pappa för att han lärt honom att investera sparade pengar i vanliga svenska indexfonder, globalfonder eller USA-fonder. Ekdal menar att det ofta inte blir bättre än att själv placera pengarna i sådana fonder, snarare än att anlita dyra rådgivare.

Hans berättelse ger en inblick i fotbollsvärldens dolda ekonomi och hur en spelare kan bygga en trygg framtid även efter karriären





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Albin Ekdal Fotbollslön Sparande Serie A Indexfond

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