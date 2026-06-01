Albin Öst från Skänninge bygger en unik studentmössa som sticker ut på skolan. Han har inspirerats av den Hattmakaren i romanen Alice i underlandet och har dekorerat hatten i steampunk-stuk med kugghjul.

Albin Öst från Skänninge bygger unik studentmössa - en hatt som sticker ut på skolan. Risken är liten att någon missar honom på studentdagen eftersom han har gjort en minst sagt unik studentmössa .

Han har länge varit intresserad av cosplay och tidigare byggt olika hattar. Det i kombination med att en vanlig studentmössa kan kosta över 3 000 kronor gjorde studenten till ett ypperligt tillfälle för honom att komma med en egen kreation. Stommen är gjord i sittunderlag och sedan klädd i tyg. Fördelen, förklarar han, är att materialet är billigt och enkelt att jobba med.

Nackdelen är att det blir varmt. Samtidigt är han orolig för att bli lite extra svettig på studentdagen när det ska bli uppåt 20 grader. Vi har poängjakt där andra lag får poäng om de fotar någon utan mössa. Så jag måste se till att ha den, säger han.

Inspirationen har han dragit från den Hattmakaren i romanen Alice i underlandet. Men med kepsskärm i stället för brätte. Den har sedan dekorerats i steampunk-stuk med kugghjul. Lärarna hade haft diskussion om hatten.

De tyckte att det var den bästa de sett någonsin just eftersom den står ut och eftersom jag fixat den själv





