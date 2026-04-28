Äldreomsorgen i kris: Sverige måste agera inför valet 2026

En omfattande undersökning bland PRO-medlemmar visar på en dramatisk försämring i äldreomsorgens kvalitet. Andelen som anser att omsorgen fungerar bra har nästan halverats sedan 2024. I Gävleborg uppger nästan tre av tio att omsorgen fungerar dåligt. Medlemmarna beskriver bristande kontinuitet och stressad personal, vilket bekräftas av larmrapporter från hela Sverige. Regeringen tillför fler resurser, men det krävs mer för att säkerställa en värdig omsorg för alla äldre.

Sverige står inför en avgörande utmaning när det gäller äldreomsorg en, en fråga som blir alltmer brådande inför valet 2026 . I Gävleborg , liksom i många andra delar av landet, är situationen allvarlig.

En omfattande undersökning bland över 20 000 medlemmar i PRO, som genomfördes mot slutet av 2025, visar på en dramatisk försämring i uppfattningen om äldreomsorgens kvalitet. Andelen som anser att omsorgen fungerar bra har nästan halverats jämfört med 2024. I Gävleborg är läget särskilt oroande, där nästan tre av tio PRO-medlemmar uppger att äldreomsorgen fungerar antingen ganska eller mycket dåligt.

Medlemmarna beskriver en situation präglad av bristande kontinuitet och en stressad personal, vilket bekräftas av larmrapporter från både hemtjänsten och särskilda boenden över hela Sverige. Denna bristande omsorg påverkar inte bara de äldre som behöver stöd utan även deras anhöriga, ofta kvinnor, som tvingas ta ett orimligt stort ansvar.

Regeringen har tagit initiativ till att tillföra fler resurser till kommunerna för att förbättra äldreomsorgen, men det är nu avgörande att äldre sätts i centrum och att deras villkor tas på allvar. Det handlar inte bara om ekonomiska insatser utan också om att skapa en hållbar och värdig omsorg som möter de äldres behov.

Med tanke på den demografiska utvecklingen och den ökande andelen äldre i samhället är det viktigt att politiker och beslutsfattare prioriterar äldreomsorgen som en av de mest angelägna frågorna inför valet 2026. Det är dags att agera och säkerställa att alla äldre i Sverige får den omsorg de förtjänar, oavsett var de bor. Äldreomsorgen är en grundläggande del av välfärden och bör vara en central fråga i den politiska debatten.

Genom att lyssna på de äldres röst och investera i en bättre omsorg kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och värderade. Det är en utmaning som kräver samarbete mellan alla nivåer av samhället, från kommuner till regering, för att uppnå en långsiktig och hållbar lösning





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Äldreomsorg PRO Gävleborg Valet 2026 Välfärd

United States Latest News, United States Headlines

