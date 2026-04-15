Äldrestandarden: Vägen till Likvärdig och Högkvalitativ Äldreomsorg

Hur Äldrestandarden SS 872500 hjälper äldreomsorgen att uppnå högre kvalitet och likvärdighet över hela landet genom strukturerat kvalitetsarbete, extern certifiering och transparens. Linda Eskilsson från Qvalify förklarar. Artikeln belyser utmaningarna i att säkerställa likvärdig omsorg och hur standarden erbjuder en lösning.

Äldreomsorg en, reglerad av lagar och föreskrifter, står inför utmaningen att säkerställa likvärdig kvalitet över hela landet. Från regelverk till praktisk handling är vägen inte alltid spikrak, vilket resulterar i skillnader i omsorgskvalitet för äldre, beroende på var de bor. Linda Eskilsson, revisor inom Äldrestandarden på certifieringsbolaget Qvalify , betonar att trots gemensamma grundkrav kan resultatet variera. Hon framhåller att många organisationer arbetar reaktivt, åtgärdar brister först när de upptäcks snarare än att förebygga dem systematiskt.

Äldrestandarden SS 872500, framtagen för att stödja strukturerat kvalitetsarbete, erbjuder en lösning. Standarden konkretiserar kvalitetsarbetet genom att definiera vad som ska följas upp, hur arbetet ska dokumenteras och hur förbättringar ska drivas systematiskt. Det är dock upp till varje verksamhet att bestämma exakt hur detta görs, vilket möjliggör flexibilitet samtidigt som grundstrukturen säkras.

Genom tydliga rutiner och återkommande uppföljning kan äldreomsorgsorganisationer stärka kontrollen över kvaliteten. Detta skapar en mer förutsägbar och trygg omsorg för de äldre, oavsett utförare, och underlättar samtidigt för kommuner, upphandlare och anhöriga att följa upp resultaten. En central del av standarden är möjligheten till extern certifiering. En oberoende part granskar att verksamheten lever upp till kraven, vilket skapar transparens och stärker förtroendet hos både brukare och beslutsfattare. Eskilsson menar att standarden också fungerar som ett kraftfullt verktyg för kommuner och upphandlande enheter att bedöma och jämföra kvalitet mellan olika utförare. Detta bidrar till en mer likvärdig äldreomsorg över hela landet.

I takt med ökade behov inom äldreomsorgen blir struktur, uppföljning och ansvar allt viktigare. Eskilsson betonar att målet inte bara är att uppfylla minimikraven utan att skapa ett systematiskt förbättringsarbete som utvecklar kvaliteten över tid.

Qvalify, ett svenskt, oberoende certifieringsorgan med över 30 års erfarenhet, spelar en nyckelroll i detta arbete. Bolaget certifierar ledningssystem enligt nationella och internationella standarder, inklusive ISO-familjen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001), och utför certifieringar och granskningar inom områden som äldreomsorg och HVB-verksamheter. Genom att erbjuda extern certifiering säkerställer Qvalify att äldreomsorgsorganisationer lever upp till de höga kvalitetskraven och bidrar till en mer transparent och pålitlig äldreomsorg.

Eskilsson avslutar med att betona vikten av att göra kvalitet mätbar och transparent för att skapa en mer likvärdig äldreomsorg. Denna insats är avgörande för att säkerställa att äldre personer får den omsorg de förtjänar, oavsett var de bor. Därmed blir Qvalifys arbete inom Äldrestandarden en viktig pusselbit för att stärka och förbättra äldreomsorgen i Sverige.





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Äldreomsorg Äldrestandarden Kvalitetsarbete Certifiering Qvalify

United States Latest News, United States Headlines

