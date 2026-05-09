Alexander Isak tillbaka igen efter känning i ljumsken

Svensken blev inbytt i 1–1-matchen mot Chelsea och hjälpte Liverpool att bryta förlustsviten på sex matcher i Premier League-fotbollen.

Alexander Isak är tillbaka igen efter känningen i ljumsken. Svensken blev inbytt i 1–1-matchen mot Chelsea . Londonlaget bröt därmed förlustsviten på sex matcher i Premier League -fotbollen.

Liverpools svenske landslagsanfallare hoppade in i den 67:e minuten när matchen låg och vägde. Från bänken fick Isak se Liverpool ta ledningen i den sjätte minuten efter att Ryan Gravenberch stänkt in 1–0-målet. Chelsea svarade nästan 30 minuter genom Enzo Fernández. Det skulle visa sig bli matchens sista mål, även om Cole Palmer trodde att han hade gjort 2–1 för bortalaget i början av den andra halvleken. VAR-rummet hittade dock en offside





Alexander Isak tillbaka till Liverpool; Ryan Gravenberch gör förstamål mot ChelseaLiverpools anfallare, Alexander Isak, återuppstår i matchen för Liverpool efter att ha missat den senaste Premier League-omgången till följd av en känning. Samtidigt gör mittbacken Levi Colwill sin första start sedan klubblags-VM för tio månader sedan. Ryans Gravenberch gör första målet på minuten med en skön avslutning från straffområdeslinjen, nådde och nickade bort svensk/danska-Filip Jörgensen's fingrar i Chelsea-målet.

