Alexander Skarsgård i otippad roll i 'Pillion', nu tillgänglig digitalt

Alexander Skarsgård tar en av sina mest otippade roller i 'Pillion', en film som skapade uppståndelse i Cannes. Skarsgård spelar Ray, en dominant biker som förändrar livet på Colin, en blyg ung man som lever ett stillsamt liv. De inleder en intensiv relation, men det explicita innehållet fick flera biobesökare att lämna salongen. Filmen blandar humor, romantik och drama, och skruvar upp de känslomässiga insatserna. 'Pillion' utvecklas till en smärtsam och tragisk historia, och mycket av filmens styrka kommer från kemin mellan Skarsgård och Melling. För Lighton är det dessutom långfilmsdebuten, medan Melling levererar en av sina starkaste prestationer. 'Pillion' kan nu strömmas helt kostnadsfritt hos Cineasterna med hjälp av ett bibliotekskort.

Alexander Skarsgård tar en av sina mest otippade roller i ' Pillion ', en film som skapade uppståndelse i Cannes . Skarsgård spelar Ray , en dominant biker som förändrar livet på Colin , en blyg ung man som lever ett stillsamt liv.

De inleder en intensiv relation, men det explicita innehållet fick flera biobesökare att lämna salongen. Filmen blandar humor, romantik och drama, och skruvar upp de känslomässiga insatserna.

'Pillion' utvecklas till en smärtsam och tragisk historia, och mycket av filmens styrka kommer från kemin mellan Skarsgård och Melling. För Lighton är det dessutom långfilmsdebuten, medan Melling levererar en av sina starkaste prestationer.

'Pillion' kan nu strömmas helt kostnadsfritt hos Cineasterna med hjälp av ett bibliotekskort





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