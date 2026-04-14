Alexandra Charles: Nattklubbsdrottningen som förvandlade Stockholm

En djupdykning i Alexandra Charles liv och hennes banbrytande nattklubb, som utmanade 1960-talets Stockholm och skapade en plats för frihet och gemenskap. Dokumentärserien visar hur hon bröt barriärer och förändrade stadens nattliv.

När Alexandra Charles öppnade sin legendariska nattklubb Alexandra 1968, var Stockholm en stad som många beskrev som 'död'. Att ens tänka på diskotek på en tisdag ansågs vara rent ut sagt galet. Men verkligheten, som vi ofta vet, överträffar dikten och är full av osannolika händelser. Dokumentär filmen 'Alexandra – syns vi inte finns vi inte', som nu blivit en fängslande SVT-serie i två delar, är både visuellt slående och otroligt spännande. Det är lätt att förstå varför Alexandra själv föredrar att fokusera på sitt outtröttliga engagemang för kvinnors hälsa. Hon var nattklubbsdrottning, kritiserad och skandaliserad för det många ansåg vara ytligt. Men att inte se hur betydelsefullt hennes arbete faktiskt varit, det är vad som verkligen är ytligt. På den tiden fanns Nalen och några få exklusiva krogar som Berns och Hamburger Börs, men Alexandra ville ha buller, bång och kontraster, precis som i de stora internationella städerna. Hon bokade in både svenska jazzstjärnor som Monica Zetterlund och internationella artister.

Alexandra ville skapa en plats där alla var välkomna, oavsett bakgrund eller klädsel. Dörrvakten fick en bunt skvallertidningar och instruerades att memorera ansiktena. Alla från de tidningarna skulle släppas in, oavsett klädsel, till och med om de bar gympaskor. Svarta och vita umgicks tillsammans, kändisar med dragqueens, homosexuella och partysugna ungdomar från förorterna. 'Vi hade aldrig haft det livet i Stockholm. Att gå på diskotek en tisdag, det var ju helt galet!', säger filmlegendaren Ylva Swedenborg entusiastiskt i filmen. Denna beskrivning ger en tydlig bild av hur annorlunda Sverige var på den tiden, hur inskränkt och tråkigt det kunde vara, präglat av ängslan och moralpanik. Man kan skratta åt hur mycket saker har förändrats. Alexandra Charles skapade en oas av frihet och glädje. Hon bröt upp den provinsiella gråisen och gjorde livet lite roligare och friare för många, vilket faktiskt förtjänar beröm.

Den allmänna stämningen, tyvärr, är fortfarande snålare än vad den borde vara. Stockholm kämpar fortfarande för sin kulturella överlevnad, mot regelryttare, restriktiva grannar och moralister av olika slag. Att lyckas skapa en plats där människor kan mötas och känna glädje mitt i allt detta, som Alexandra Charles gjorde, är en bedrift. Hennes arbete var mer än bara en nattklubb; det var en revolution. Det var att utmana normerna, bryta barriärer och skapa en plats där alla kunde känna sig välkomna och fria. Denna dokumentärserie är inte bara en tillbakablick på en svunnen tid, utan också en påminnelse om vikten av mod, vision och förmågan att skapa förändring. Alexandra Charles visade att det är möjligt att skapa en bättre värld, en festligare värld, en värld där alla har en plats. Hennes eftermäle är en påminnelse om att det är viktigt att kämpa för det man tror på, även när motståndet är stort. Hon inspirerade inte bara en generation, utan fortsätter att inspirera än idag.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

