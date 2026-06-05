Alfa Invest: Diskipinerad nordisk aktieförvaltning med fokus på oberoende

Alfa Invest är en oberoende aktieförvaltare som använder disciplinerade kriterier för att välja nordiska aktier med starka finanser och goda kassaflöden. Genom modellportföljer anpassade efter riskvilja har de lyckats med mer än dubbelt så hög avkastning som marknaden över åtta år.

Alfa Invest är en oberoende aktieförvaltare som sätter fokus på disciplinerad aktiv förvaltning av nordiska aktier . Istället för traditionella fonder erbjuder bolaget anpassade modellportföljer baserade på kundernas riskprofil och behov.

Förvaltningen styrs av tydliga kriterier där man söker bolag med starka finanser, god kvalitet och bekräftade kassaflöden. Tillväxt är en central del av strategin, med fokus på uthålligt växande företag där aktiekursen på lång sikt följer vinstutvecklingen. Risken minskas genom att undvika så kallade förhoppningsbolag och företag med hög skuldsättning. En representativ typkund med en aktievikt på 70 procent har sedan starten för drygt åtta år sedan uppnått en värdeökning på 133 procent, ungefär dubbelt så mycket som relevanta jämförelseindices.

Denna överavkastning mot marknaden har varit stabil över tid. Oberoende är en grundpelare i Alfa Inves erbjudande. Bolaget har inga egna fonder, inget mäkleri och tar inte emot ersättning från tredje part. Detta minskar risken för intressekonflikter och ger förvaltarna större frihet att agera utifrån kundernas bästa utan påverkan från produktförsäljning eller kundriktning mot specifika instrument.

Trots att svenska aktier utgör den största delen av portföljen arbetar Alfa Invest över hela Norden och flera sektorer. Bolaget har lång erfarenhet av norska, danska och finländska aktier vilket möjliggör att söka avkastning där potentialen bedöms vara störst. Denna flexibilitet visade sig under turbulenta perioder som covid-pandemin och marknadsoron 2022.

Under pandemin inväntade man klarhet innan man gick in, och under 2022 genererades positiv avkastning tack vare en bred nordisk portfölj med kassaflödesstarka norska energi- och shippingbolag, medan många svenska aktier föll på grund av stigande räntor. Som en mindre förvaltare har Alfa Invest kortare beslutsvägar vilket möjliggör snabba justeringar av aktievikt eller sektorexponering när marknaden förändras. Detta kräver administrativt mycket men ses som ett kvalitets- och hållbarhetskriterium för verksamheten. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Alfa Invest





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