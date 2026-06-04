Alfa Invest är en oberoende svensk förvaltare med fokus på aktiv förvaltning av nordiska aktier. Genom modellportföljer anpassade efter kundens riskprofil och en filosofi som lyfter fram starka finanser och uthållig tillväxt, har företaget levererat överavkastning mot marknaden Svensk förvaltning med helt oberoende och flexibla nordiska tillgångar.

Alfa Invest är en oberoende svensk finansförvaltare som tar sig an marknaden där storbankerna traditionellt har dominerat. Företagets kärnverksamhet ligger inom aktiv förvaltning av nordiska aktier , där de arbetar med modellportföljer istället för traditionella fonder.

Dessa portföljer anpassas till varje kunds specifika riskprofil och behov. Förvaltningsfilosofin bygger på disciplin och efterfrågan på bolag med starka finansiella grund, hög kvalitet och stabila kassaflöden som bekräftar vinstskapande. Enligt Pär-Ola Adolfsson är grunden för deras förvaltning tydliga kriterier och en tillväxtinriktning där man primärt söker bolag med uthållig tillväxt, eftersom aktiekursen över tid följer vinstutveckling. För att minska risker undviker man så kallade förhoppningsbolag och bolag med högre skuldsättning.

En typisk kund vid start, med en aktievikt på 70 procent, har under mer än åtta år uppnått en total avkastning på 133 procent, ungefär dubbelt så mycket som relevanta jämförelseindex. Denna överavkastning mot marknaden har varit konsekvent över tid enligt Magnus Nordenfelt, grundare och VD för Alfa Invest. Oberoendet är centralt i företagets modell. Alfa Invest har inga egna fonder, inget mäkleri och tar inte emot ersättning från tredje part.

Detta minskar risken för intressekonflikter och ger förvaltarna större frihet att agera utifrån kundernas bästa. I en mindre, specialiserad firma kan man fokusera helt på förvaltning utan att påverkas av behov av att sälja egna produkter eller dirigera kunder till vissa instrument. Trots att svenska aktier utgör den största delen av portföljer, spanskt Alfa Invest över hela Norden och flera sektorer.

Företaget har lång erfarenhet av norska aktier men även danska och finska, vilket erbjuder möjlighet att upptäcka avkastningspotential där den bedöms vara störst. Denna flexibilitet visade sig under turbulenta perioder som covid-pandemin, då Alfa Invest avvaktade tills bilden klarnade och sedan gick in när kraftiga stimuli kom. Under marknadsoron 2022 genererades positiv avkastning tack vare en bred nordisk portfölj som inkluderade kassaflödesstarka norska energi- och shippingbolag. Samtidigt föll flertalet bolag på Stockholmsbörsen på grund av stigande räntor.

Att vara en mindre förvaltare innebär också kortare beslutsvägar, vilket möjliggör snabba justeringar av aktievikt eller sektorexponering när marknadsförhållandena förändras. Enligt Nordenfelt är den administrativa kraven krävande men också en kvalitetsstämpel och förutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Alfa Invest och är inte en journalistisk artikel av Dagens industri





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alfa Invest Aktiv Förvaltning Nordiska Aktier Oboende Finansrådgivning Tillväxtaktier Modellportföljer Riskhantering Svenska Aktier Norska Aktier Danska Aktier Finska Aktier Kassaflöde Finansiell Kvalitet Förvaltningsmodell Överavkastning Marknadsnytt Brand Studio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marinakis vill betala för passage genom HormuzsundetDen grekiske skeppsmagnaten Evangelos Marinakis är beredd att betala avgifter för att hålla Hormuzsundet öppet, trots motstånd från andra rederier. Uttalandet kommer mitt i en eskalerande konflikt mellan USA och Iran.

Read more »

Annons: Maximera AI:s affärsvärde genom strategiska valAI används brett i företag, men resultaten varierar kraftigt. Enligt Peter Rosenberg och Michaela Rohdin på Implement Consulting Group saknar många satsningar…

Read more »

Norskt fartyg genom HormuzsundetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Alfa Invest: Oberoende förvaltning med stark avkastningAlfa Invest är en oberoende utmanare inom aktiv förvaltning av nordiska aktier. Med modellportföljer anpassade efter kundens riskvilja betonas disciplin, starka finanser och uthållig tillväxt. Sedan starten för åtta år har en typkund med 70% aktier uppnått 133% värdeökning, dubbelt mot index. Oberoendet utan egna fonder eller mäkleri minskar intressekonflikter och ger förvaltarna frihet att agera över hela Norden.

Read more »