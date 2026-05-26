Alfa Invest: Oreflekterad och disciplinerad modell för nordisk aktiförvaltning

Alfa Invest gör succé som oberoende aktör med disciplin åt dors, levererar överavkastning och har starkt fokus på nordiska bolag, ekonomisk stabilitet och nyrnovation

Alfa Invest är en oberoende aktör som har lyckats etablera sig i en bransch dominerad av storbanker. Företaget fokuserar på aktiv förvaltning, främst av nordiska aktier, men utökad på hela Norden.

Istället för att erbjuda traditionella fonder bygger Alfa Invest modellportföljer som anpassas till varje kunds risktolerans och investeringsbehov. En nyckelprincip i förvaltningen är disciplin, vilket innebär att alla investeringar genomgår en rigorös screeningprocess där enbart företag med starka finansiella rötter, hög kvalitet och bekräftade kassaflöden ingår. - Grunden i vår förvaltning är att vi arbetar efter tydliga kriterier, säger Pär‑Ola Adolfsson, och att vi söker bolag som växer uthålligt och där priset på aktien över tid speglar vinsten, lyder han.

Avskräckande från risker inkluderar att undvika förhoppningsbolag eller bolag med hög skuldsättning. Ekonomiskt har Alfa Invest visat imponerande resultat. En av företagets tidigaste kunder, som började med en portföljvikta på 70 procent mot aktier, har sedan starten för drygt åtta år sedan sett sin portfölj värdena öka med 133 procent, motsvarande dubbelt så mycket som rätta jämförelseindexet. Denna överavkastning har varit relativt konstant över tid, vilket framhäver företagets förmåga att konkurrera med större institutioner.

Grundaren och vd Magnus Nordenfelt kommenterar: - Genom oberoende kan vi koncentrera oss enbart på verksamheten utan att behöva sälja egna produkter eller driva affärer för andra parter. Detta skapar större frihet för förvaltarna och minskar risken för intressekonflikter. Alfa Invest säljer inte fonder eller tillhandahåller mäklarservice - de tar inte emot vederlag från tredje part. Företaget har därför ingen egen produktportfölj att marknadsföra.

Detta gör att förvaltarna kan reagera på marknadsförändringar snabbt; beslutsvägarna är korta och möjligheten att justera aktievikt, sektorexponering eller att läggas händerna vid olika nordiska bolag är större. Under covid‑perioden väntade Alfa Invest tills marknaden stabiliserade innan de aktivt gick in i nya positioner. År 2022, när den globala marknadsoronen förvärrades, såg kunderna positiv avkastning tack vare en bredare nordisk portfölj med bland annat kassaflödesstarka norska energi‑ och shippingbolag, medan menyn av bolag på Stockholmsbörsen drabbades av stigande räntor.

Sammanfattningsvis visar Alfa Invest en tydlig politik för oberoende, disciplin och långsiktig värdeskapande. Företagets modell med modellportföljer och stark fokus på nordiska bolag ger kunderna diversifiering samtidigt som de får tillgång till högkvalitativa företag.

