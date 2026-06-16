Alfred Dikalows jakt på Bohusläns märkligaste besöksmål

Reportern Alfred Dikalow söker efter de mer ovanliga ochskitiga platserna i Böhuslän för att ge läsarna en unik upplevelse. Med hjälp av kollegan Henrik Lundbjörk tar han sig an fem märkliga destinationer, från skalbankar till andra egendomliganotificationer. Följ med i äventyr i hans nya serie som snart publiceras i Bohusläningen.

Efter närmare tio år i yrket blev plötsligt Bohuslän den riktning som journalistkompassen pekades åt. Sedan jag började har jag hunnit med en rad olika redaktioner och bevakat nyhetshändelser med kopplingar som sträcker sig från Nigeria till Nordnorge.

I de allra flesta fall har jag dock alltid haft Göteborg som utgångspunkt. Det är där jag bott, levt och verkat i hela mitt liv. I höstas blev det ändring på det. Jag bor fortfarande kvar, men genom en ohelig cocktail av tur, otur, slump och ödet hamnade jag i september på Bohusläningen redaktion i Uddevalla.

Ett nytt kapitel som jag trivs väldigt bra med. Men Bohuslän är som ni alla vet mer än Uddevalla. Och trots att jag numera hunnit med nästan ett helt år här är jag fortfarande nyfiken på att lära känna landskapet bättre. Ett säkert sätt att få mig att lyfta på häcken och ge mig ut i myllan är att kanalisera mitt våldsamma historieintresse.

Med det som grundingrediens bestämde jag mig för att leta efter märkliga platser att bekanta mig med. Havets Hus, Nordens Ark och Bohusläns Museum gör vad de ska. Men jag ville åt någonting annat. Något som sticker ut mer.

Det bjuds på en del akrobatiska konster i min jakt på konstiga besöksmål i Bohuslän. Bild: Henrik Lundbjörk Efter lite research förstod jag att det fanns fler än jag som gillade det mer skitiga och oborstade i sina val av besöksmål. Och efter att ha inspirerats och gjort mitt eget urval landade jag i fem märkliga platser som lockade och pockade på min uppmärksamhet.

Med min kollega, tillika mästervideograf Henrik Lundbjörk i släptåg, gav jag mig ut för att insupa platserna, berätta lite om dem och låta dem göra intryck på mig i realtid. Nu delar jag resultatet med er, i fem artiklar med tillhörande videor. Snart på bohusläningens sajt, i vår app och på våra sociala medier. Följ med mig bland tyskar, blötdjur och ut på den bohuslänska graniten i det märkliga mikrokosmos som är Bohuslän. 2.

Skalbankarna i Uddevalla (Torsdag 18 juni) Alfred Dikalow är reporter på Bohusläningen och arbetar både med nyheter som briserar snabbt och berättelser som kräver mer tid. Han har en förkärlek för de ovanliga historierna som sticker ut och ger nyhetsflödet lite extra färg





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Bohuslän Uddevalla Resor Oväntade Platser Alfred Dikalow

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