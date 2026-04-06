Alfred Johansson under hård press: Rosenborgs sämsta start på 49 år

Den svenske tränaren Alfred Johansson befinner sig under stort tryck efter Rosenborgs katastrofala säsongsinledning. Tre raka förluster och uteblivna mål har satt klubben i en prekär situation. Frågan om hans framtid som tränare är högst aktuell.

Alfred Johansson , 35 år, befinner sig under hård press. Den svenske tränare n hålls ansvarig för Rosenborg s sämsta säsongsinledning på hela 49 år. Fotboll sexperten Lars Tjærnås uttrycker en dyster syn på situationen och säger: Just nu ser det becksvart ut. Den norska storklubben Rosenborg har fått en katastrofal start på säsongen, med tre raka förluster och noll gjorda mål efter kvällens 2-0-förlust borta mot Tromsö.

Senast Rosenborg inledde säsongen med tre förluster i rad var 1977, en säsong som slutade med nedflyttning. Alfred Johansson, som tog över tränaruppdraget i december 2023 och förlängde sitt kontrakt till 2028 i augusti förra året, är nu mannen som står inför den tuffa utmaningen att vända skutan.\Redan efter den första förlusten började frågorna om Johanssons lämplighet att fortsätta som tränare att ställas. Dessa frågor har bara blivit mer intensiva i takt med lagets fortsatta motgångar. Lars Tjærnås menar att både laget och de enskilda spelarna försämras för varje månad som går, och att situationen inte kan fortsätta mycket längre. Oddsen för att Johansson ska bli den första tränaren att få sparken i Elitserien är de lägsta, vilket indikerar en mycket prekär situation. Johansson själv uttrycker oro över lagets prestationer och säger till TV 2 att det helt klart finns anledning till oro med tanke på den låga nivån. Trots de dystra resultaten har Johansson inte gett upp hoppet och säger att han och spelarna tror på det de gör. Nästa match, hemma mot Sarpsborg, blir en avgörande prövning. Det återstår att se om laget kan vända den tunga säsongsinledningen och om Johansson får sitta kvar på tränarbänken. Den nuvarande situationen är ett tydligt tecken på den press som Johansson befinner sig under, och framtiden för hans tränaruppdrag i Rosenborg är oviss.\Den dåliga säsongsinledningen sätter inte bara press på Johansson utan också på hela klubben. Rosenborg, en klubb med en stolt historia och höga ambitioner, förväntas alltid prestera på en hög nivå. De tre inledande förlusterna, tillsammans med den uteblivna målproduktionen, är ett allvarligt avsteg från dessa förväntningar. Klubbledningen och fansen kommer att noggrant utvärdera situationen och överväga de åtgärder som krävs för att rätta till kursen. Det är troligt att pressen på Johansson kommer att intensifieras ytterligare om resultaten inte förbättras snabbt. Frågan om tränarens framtid kommer med största sannolikhet att vara ett hett ämne i den norska fotbollsdebatten under de kommande veckorna. Johanssons förmåga att motivera spelarna, justera taktiken och hitta en vinnande form kommer att vara avgörande för om han kan rädda sitt jobb och vända Rosenborgs öde





sportbladet / 🏆 24. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Rosenborg Alfred Johansson Fotboll Tränare Elitserien Säsongsinledning Press

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Anton Höglund – Den yngsta tränaren i Allsvenskan med fokus på relationer22-årige Anton Höglund tar plats som assisterande tränare i Västerås SK och blir därmed en av de yngsta tränarna i herrallsvenskans historia. Han berättar om sin syn på ledarskap och hur han bygger relationer med spelarna.

Läs mer »

Varför ta från den som nästan inget har?I en liten by i Strömsunds kommun bor en person som varje dag pendlar till sitt arbete i Östersund, en sträcka på 10…

Läs mer »

Rekord för Irans nedsläckning av internetDen mer än månadslånga nedsläckningen av internet i Iran är den längsta i ett land någonsin.

Läs mer »

45 fordonsexperter: Det är den viktigaste valfrågan i årHöstens val närmar sig för fullt och snart börjar kampanjandet på allvar. Vi bad 45 experter och branschtoppar ge sin syn på vilken fråga som blir mest avgörande för fordonsindustrin.

Läs mer »

”Maktens ringar” kommer få totalt fem säsonger – är den för dyr för att lägga ner?'Sagan om ringen: Maktens ringar' är en av tidernas största tv-satsningar. Trots att den kanske inte riktigt har blivit det dunderfenomen som Amazon lär ha hoppats på så har man redan sänt två säsonger, och spelat in en tredje, som sannolikt släpps innan året är slut.

Läs mer »

Johansson under press efter ytterligare en förlust - EliteserienSämsta starten på 49 år. Svenske Rosenborg-tränaren Alfred Johansson är under press. - Det finns helt klart anledning till oro, säger han till TV 2.

Läs mer »