Älgarna i Mörlanda skapar rädsla och avbrutna matcher - kommunen söker lösningar

I Mörlanda, Herrljunga kommun, har älgarna blivit ett växande problem. De rör sig i samhället, avbryter fotbollsmatcher och skrämmer barn på väg till skolan. Kommunen har ansökt om skyddsjakt men mött svårigheter på grund av risker i bebyggelse.

I det lilla samhället Mörlanda i Herrljunga kommun har älg arna blivit ett allt större problem under de senaste två åren. Djuren, som vanligtvis håller sig i skogen, har nu börjat röra sig allt närmare bebyggelsen.

De syns ofta vid fotbollsplanen, vilket har tvingat fram avbrutna matcher. Barn vågar inte längre gå till skolan via de vanliga vägarna av rädsla för att möta älgarna. Skolpersonal har flera gånger sett djuren på skolgården eller vid cykelställen. Rektorn Victoria Andersson berättar att man såg en av älgarna under morgonmötet.

Fritidsläraren Edwin Holgersson intill cykelstället bekräftar att älgarna har varit närgångna och obrydda i över ett år. En av de drabbade är Veronica Bengtsson, som bor ett par hundra meter från skolan. I en incidentrapport till kommunen beskriver hon hur hon blev attackerad av en av älgarna på elljusspåret. Älgen kom springande mot henne i full fart, och hon hann precis ta skydd bakom en tjock trädstam.

Hon skriver att hon aldrig mer kommer våga gå på elljusspåret så länge dessa älgar finns kvar. Många i bygden delar hennes oro. En del anser att älgarna är ofarliga, medan andra kräver omedelbara åtgärder. Kommunen har försökt hantera situationen genom att ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

I april beviljades tillstånd för att skjuta en fjolårskalv, men med strikta villkor: djuret fick bara skjutas inom detaljplanerat område eller max 50 meter utanför, och endast när flera älgar var samlade för att uppnå maximal skrämseleffekt. Tillståndet löpte ut i mitten av maj, och enligt bygg- och miljöchefen Elaine Larsson blev det aldrig aktuellt att genomföra jakten på grund av riskerna.

Kommunen hade ursprungligen ansökt om skyddsjakt på sex älgar, inklusive en ko och två fjolårskalvar, men Länsstyrelsen ansåg att endast en kalv utgjorde ett tillräckligt hot mot allmän hälsa och säkerhet. Polisen beviljade senare skyddsjakt på fyra älgar utan krav på att de måste skjutas inom detaljplanerat område. Men även den perioden var kort och låg nära den ordinarie älgjakten, vilket gjorde att inget sköts.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Palm (S) bor själv i grannbyn Annelund och har haft tre älgar i sin trädgård. Han poängterar att älgarnas beteende skapar oro i samhället. De går inte undan för människor, utan rör sig in i trädgårdar, på cykelbanor och skolgårdar. Jägare vågar inte skjuta mot älgarna i bebyggelse eftersom kulan riskerar att gå in i någons vardagsrum.

Hos Länsstyrelsen i Västra Götaland förklarar man att älgarna uppvisar ett beteende som kan uppfattas som aggressivt. Skolans närhet spelar också in, eftersom älgarna rör sig där och man är extra mån om barnens säkerhet. Men man påpekar att endast kon och fjolårskalvarna är problemet, och att det är bättre att försöka skrämma iväg dem än att ta bort alla.

Det är heller inte meningsfullt att skjuta dem när de är ute i skogen, eftersom målet är att få dem att stanna där. I sociala medier har debatten varit het. Vissa anser att människor ska låta älgarna vara och att föräldrar borde hålla ordning på sina barn som provocerar djuren. Andra menar att älgarna blivit för närgångna och att det krävs krafttag.

En person berättar att hon jagat iväg halvt aggressiva älgar flera gånger, men att de alltid kommer tillbaka inom några dagar. Frågan om hur man ska hantera älgarna i Mörlanda är långt ifrån löst





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Älg Skyddsjakt Mörlanda Herrljunga Trygghet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Efter SVT:s granskning – Åre kommun tillsätter extern utvärderingFlera privatpersoner och näringsidkare i Åre kommun vittnar om dyra och otydliga tillsynsavgifter för olika verksamheter. Nu tillsätter kommunen en extern utvärdering.

Read more »

– kommunen visar Sveriges matcher på storbildUppmaningen: ”Plocka med egen öl och gott humör”.

Read more »

Nya ägare köper hus på Ingelstadsvägen 9 i StaffanstorpJohanna Bendroth och Marcus Larsen förvärvar en 125 kvm-fastighet i Staffanstorp för 4,2 miljoner kronor. Affären jämförs med nyligen sålda hus i området och ger uppfattning om prisutvecklingen per kvadratmeter i kommunen och lånregionen.

Read more »

Rätten: Elsa våldtogs av hemtjänstenHemtjänstmannen i Uppsala misstänktes ha våldtagit den då 84-åriga Elsa och sparkades av kommunen. Men brottsutredningen lades ner – och mannen krävde kommunen på nästan en halv miljon kronor i skadestånd. Nu fastslår tingsrätten: Mannen våldtog Elsa. – Jag blir lycklig för att rättvisan vann ändå, säger hon.

Read more »