Alkoholliberalisering och vreden sommarklon

En genomgång av de aktuella förslagen om liberalisering av alkohollagstiftningen i Sverige, där Frisörer ombeds få servera alkohol, och de möjliga konsekvenserna för alkoholens kulturella lockelse. Artikeln diskuterar också vreden som driven kraft i moderna medier, med exempel från musikvärlden och skönhetsidealer.

De nya såta vännerna Sverigedemokraterna och Liberalerna föreslår en rad liberaliseringar inom alkohollagstiftningen, vilket har väckt reaktioner från Kristdemokraterna som varnar för alkoholens skadeverkningar. Bland de föreslagna reformerna finns längre öppettider för Systembolaget och en möjlighet för monopolet att sälja kylda drycker.

Det mest uppmärksammade förslaget kommer från Liberalerna: att tillåta frisörer att servera alkohol för sina kunder. Författaren ifrågasätter varför just frisörer, och jämför med andra serviceyrken som tandläkare, fotvårdare och bilmekaniker som lika väl skulle kunna erbjuda alkohol under tiden klienter väntar. Tanken på att frisörer kanske har historiska rättigheter, som äldre regleringar om kondomförsäljning, avvisas som osannolik.

Dessutom påpekar författaren att många frisersalonger redan i dag serverar alkohol i hemlighet, vilket gör förslaget till en ren legalisering av en redan praktiserad vana. En sådan lagändring skulle, enligt texten, underminera den exklusiva och symboliska lockelsen med att dricka alkohol i oväntade sammanhang, eftersom legalisering tar bort den rebelliska greppen. Fördelen med att minska alkoholens romantiska aura ses i samband med den svenska alkoholpolitikens gradvisa liberalisering under de senaste två decennierna.

Trots detta har det svenska alkoholintaget minskat med 20 procent. Författaren spekulerar i att del av minskningen kan härledas från muslimsk invandring men understryker att den viktigaste förklaringen är att alkohol har förlorat en del av sitt mystik när politiker slutat att förmana om dess fördärvlighet. För att ytterligare förringa alkoholens lockelse föreslås att integrera den i skolmaten, vilket skulle beröva spriten alla resterande känslor av romantik och uppror.

Partiernas inbördes strid om Alkoholfrågan beskrivs som ett "fyllebråk" utan verklig innebörd, eftersom båda sidor i praktiken bidrar till att undergrava njutningen av alkohol som ett livsnöje. I en övergång till en annan analys, reflekterar författaren över vrede som en säljande dödssynd i moderna medier. Det påstås att vrede, särskilt från kvinnor, lockar läsekretsar, vilket visas av fall som artisten Lykke Li som uttrycker ilska mot plastikkirurgi och samhällets påtvingade skönhetsideal.

Författaren ifrågasätter om vrede är den mest naturliga reaktionen, och bekänner att han själv vanligtvis känner sorg eller medlidande när han möter resultatet av kosmetisk kirurgi. Slutligen uttrycks förvåning över hur kreativa personer, som ofta sittingar på samhällets kant, samtidigt har så starka förväntningar på att världen ska följa deras egna konventioner, vilket kan ses som en motsägelsefull attityd i denna moderna kultur





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alkoholpolitik Liberalisering Frisörer Systembolaget Svenskt Alkoholintag Vrede Medier Plastikkirurgi Lykke Li Kultur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oklart kring Gyökeres: 'Kommer prata med honom' - SverigeSTOCKHOLM. När ansluter Viktor Gyökeres till VM-truppen? Oklart. - Han är i en ganska unik situation, säger förbundskaptenen Graham Potter.

Read more »

Brott och olyckor i Sverige och utomlandsEn pojke som kastade surströmming på en lärare i Växjö döms till 50 timmars samhällstjänst. Oregelbunden trafik och förseningar på tunnelbanans gröna linje på grund av spårhinder. Järvaveckan tvingades avbryta verksamheten på grund av dåligt väder.

Read more »

Fredsförhandlingar, kanadensiskt försvarsavtal och lokala incidenter i SverigeTrump och den svenska regeringen möts i Vita huset om fredsavtalet, Kanada köper Saabs Global Eye, och flera händelser i Stockholmregionen får uppmärksamhet. En samlad rapport om internationell politik, försvarssamarbeten och inhemska nyheter.

Read more »

Stjärnkocken Jonas Svensson följer med Sverige till VMEfter playoff-succén har Sverige samlats i Stockholm inför VM. Kocken Gustaf Sandfridsson petas och ersätts av stjärnkocken Jonas Svensson, som ska laga mat åt landslaget i Dallas.

Read more »