Allt om Fotbolls-VM 2026: Stjärnor, Regler och Historiska Comebacks

En djupdykning i förberedelserna inför VM 2026 med fokus på den spektakulära halvtidsshowen, ändrade amerikanska inreseregler samt dramatiska tränarbeslut för Brasilien och Curaçao.

Världens ögon kommer snart att riktas mot Nordamerika när fotbolls- VM 2026 arrangeras i USA, Kanada och Mexiko. Mästerskapet, som sträcker sig från fredagen den 11 juni till söndagen den 19 juli, lovar att bli en av de mest spektakulära händelserna i sporthistorien.

En av de mest omtalade nyheterna är den historiska halvtidsshowen under finalen. För första gången kommer ett världsmästerskap i fotboll att anordna en stjärnspäckad underhållningsakt inspirerad av den amerikanska Super Bowl. Fifa-presidenten Gianni Infantino har bekräftat att giganter som Madonna, Shakira och det globalt älskade K-popbandet BTS kommer att stå för showen. Det hela koordineras av Chris Martin, frontfiguren i Coldplay, vilket lovar en musikalisk upplevelse utöver det vanliga.

Shakira har dessutom bidragit med den officiella VM-låten med titeln Dai Dai. Showen, som beräknas pågå i elva minuter, har inte bara ett underhållningssyfte utan ska även samla in betydande medel till Fifas globala fond för barns utbildning och idrott, vilket ger evenemanget en viktig humanitär dimension. För att underlätta för miljontals fans som planerar att resa till Nordamerika har Trump-administrationen tagit ett viktigt beslut gällande inresereglerna.

Tidigare har USA infört ett strikt krav på ekonomisk säkerhet för besökare från femtio olika länder. Detta innebar att resenärer behövde bevisa att de hade tillgång till uppemot 15 000 dollar, vilket motsvarar cirka 140 000 svenska kronor, för att beviljas tillträde till landet. Nu har man dock valt att slopa detta krav specifikt för VM-besökare. Under de veckor som turneringen pågår kommer fansen att undantas från denna ekonomiska prövning.

Mora Namdar, USA:s biträdande utrikesminister för konsulära frågor, har klargjort att man avstår från visumkrav för kvalificerade fans som redan har köpt sina VM-biljetter. Detta beslut förväntas göra det betydligt enklare för internationella supportrar att närvara och bidra till den festliga stämningen. Inom fotbollsvärlden är det nu stor spänning kring den brasilianska landslagstruppen. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti står inför ett av sina svåraste beslut när han på måndag ska spika truppen.

Den stora frågan som sysselsätter både media och fans är om stjärnan Neymar kommer att inkluderas. Ancelotti har varit tydlig med att han ser Neymars prestationer i de senaste matcherna som positiva, men han betonar att han inte kommer att låta sig påverkas av spelarens tidigare meriter. Beslutet ska vara helt professionellt och baseras enbart på nuvarande form.

Neymar, som nu är 34 år gammal, återvände till sin gamla klubb Santos i januari förra året, men hans väg tillbaka har kantats av återkommande skadeproblem. Ancelotti har understrukit att ingen har pressat honom att ta ut Neymar och att han agerar helt självständigt i frågan. En annan anmärkningsvärd nyhet kommer från Curaçao. Den 78-årige Dick Advocaat gör en oväntad comeback som förbundskapten.

Advocaat hade tidigare lämnat uppdraget efter VM-kvalet för att prioritera sin dotter som lider av hälsoproblem. Men efter att hans efterträdare Fred Rutten hoppade av, lyckades det curaçaoiska fotbollsförbundet övertala den erfarne tränaren att återvända. Gilbert Martina, ordförande för förbundet, bekräftade nyheten via AFP. Detta innebär att Advocaat kommer att skriva historia som den äldsta tränaren någonsin på ett världsmästerskap när han leder sitt lag i premiärmatchen mot Tyskland.

Han slår därmed det tidigare rekordet som innehavs av Otto Rehhagel, som var 71 år och 317 dagar gammal under Greklands kamp 2010. Samtidigt pågår intensiva diskussioner bland fans och så kallade soffcoacher om trupputtagningar och strategier. Många diskuterar Graham Potters val och spelsätt. Vissa anser att balansen i truppen är rätt och att unga spelare med för stora egon kan sänka ett lag, medan andra efterlyser spelare som exempelvis Swedberg.

Trots kritiken finns det många som hyser stor tilltro till Potter och menar att han vet precis vad han gör. De påminner om att han lyckades ta laget till VM och förväntar sig att han kommer att nå stora framgångar under turneringen, oavsett vilka specifika namn som eventuellt saknas i den slutgiltiga listan. Det är denna blandning av sportslig spänning, politiska beslut och musikalisk glans som gör VM 2026 till ett av de mest väntade eventen i modern tid





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM 2026 FIFA Neymar Dick Advocaat Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fotboll: Uppgifter: Hugo Larsson utanför VM-truppen – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

Read more »

Här är Sveriges trupp till fotbolls-VM 2026Livereporter med fokus på svensk hockey. Har ett stort intresse för vintersport i allmänhet och Ski Classics i synnerhet. Tidigare jobbat på Aftonbladet, Radiosporten och SVT. På Expressen sedan 2025.

Read more »

SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, inklusive aktuella händelser, nyheter, analyser och opinie

Read more »

Fotbolls-VM 2026 i Stockholm – här visas matcherna på storbildsskärmVill du se fotbolls-VM tillsammans med andra? På flera håll i Stockholms län planeras visningar av matcherna på storbildsskärm – både i stadsmiljö och på restauranger och barer. Här är guiden till var du kan se matcherna i sommar.

Read more »