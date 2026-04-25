Allvarlig kritik mot regionledningen: Medarbetare mår dåligt och oro sprider sig

Insändare och svar belyser en försämrad arbetsmiljö och oro bland anställda i regionen. Kritiken riktas mot majoritetens agerande och en strategi som beskrivs som 'brända jordens taktik'.

Bengt Bergqvists svar på den nyligen inkomna insändaren gällande arbetsmiljö n inom regionen har nu granskats. Det är tydligt att den nuvarande majoriteten informerades om en försämrad arbetsmiljö och en bristande respekt för medarbetarna redan tidigt i processen, om än på ett försiktigt och diplomatiskt sätt.

Trots dessa varningar valde man att inte agera med den nödvändiga allvaret. Detta är en central punkt som inte kan ignoreras. Det är viktigt att understryka att en stor mängd chefer och medarbetare inom regionen dagligen utför ett enastående arbete. Detta arbete bygger på en solid grund av utbildning, kompetens, långvarig erfarenhet, genuin empati och en stark känsla av gemenskap – faktorer som är närvarande i alla delar av regionen.

Men trots dessa positiva insatser, och det engagemang som präglar många anställda, används ekonomin som en allomfattande förklaring till de problem som uppstår. Regionens ekonomiska situation har varit ansträngd under en lång tid och kommer sannolikt att förbli det tills en betydande inflyttning av arbetsför ålder sker, uppskattningsvis mellan 5000 och 8000 personer. När denna situation uppstår tvingas regionen till nedskärningar, och det är personalen som drabbas hårdast eftersom personalen utgör den största kostnaden.

Denna gång är det den administrativa personalen som står inför riskerna. Man talar om naturliga avgångar som ett önskvärt scenario, men bakom dessa ord döljer sig en mer cynisk strategi. Regionledningen har aktivt valt att implementera en taktik som syftar till att marginalisera medarbetare som inte passar in i den nya ordningen eller som uttrycker avvikande åsikter. Denna taktik kan beskrivas som en brända jordens taktik, eller ett försök att systematiskt röka ut personal.

Är det då verkligen förvånande att medarbetarna känner oro, frustration och en djupgående otrygghet? Strategin går ut på att underminera medarbetarnas arbetsglädje och engagemang, att skapa en situation där de inte längre kan stå bakom de värderingar som råder inom organisationen, och därmed självmant säger upp sig. Denna utveckling har observerats under den senaste tiden och har påverkat ett flertal medarbetare. Det är en skrämmande trend som underminerar hela organisationens funktion och moral.

Denna situation är inte hållbar i längden. En arbetsmiljö präglad av oro och otrygghet leder oundvikligen till minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro och en förlust av kompetens. Det är en kortsiktig strategi som på sikt kommer att skada regionen mer än den sparar pengar. Det är avgörande att ledningen inser att medarbetarna är regionens viktigaste tillgång och att deras välbefinnande måste prioriteras.

Att investera i en positiv arbetsmiljö är inte bara en moralisk skyldighet, utan också en ekonomisk nödvändighet. En motiverad och engagerad personalstyrka är mer produktiv, mer innovativ och mer benägen att stanna kvar i organisationen. Detta minskar kostnaderna för rekrytering och utbildning, och bidrar till en stabil och långsiktig utveckling. Det är också viktigt att komma ihåg att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna leverera högkvalitativa tjänster till medborgarna.

När medarbetarna mår bra, kan de fokusera på sitt arbete och ge medborgarna den service de förtjänar. Den nuvarande situationen riskerar att underminera förtroendet för regionen och att skapa en negativ spiral som är svår att bryta. Det är därför av yttersta vikt att en förändring sker så snart som möjligt. Inför det kommande valet finns det en stark förhoppning om att en ny majoritet ska ta sig an dessa problem och prioritera medarbetarna.

En förändring av ledarskapet är nödvändig för att skapa en mer öppen, transparent och respektfull arbetsmiljö. Det är viktigt att ledningen lyssnar på medarbetarnas åsikter och tar deras oro på allvar. Det handlar inte bara om att åtgärda de akuta problemen, utan också om att skapa en långsiktig strategi för att förbättra arbetsmiljön och stärka medarbetarnas engagemang. Medarbetarna är de som utför jobbet varje dag, och det är de som bäst vet vad som behöver göras för att förbättra verksamheten.

Genom att involvera dem i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation kan man skapa en mer positiv och produktiv arbetsmiljö. Det är också viktigt att se till att det finns tydliga och rättvisa karriärvägar för medarbetarna, och att de får möjlighet att utveckla sin kompetens. En investering i medarbetarnas utveckling är en investering i regionens framtid.

Det är dags att sätta medarbetarna i första rummet och att skapa en arbetsmiljö där de känner sig värderade, respekterade och trygga. Endast då kan regionen nå sin fulla potential och leverera högkvalitativa tjänster till medborgarna





Arbetsmiljö Regionpolitik Personal Ekonomi Val

